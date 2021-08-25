Президент Зеленский впервые принимал военный парад

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25 августа 2021, 17:41 Источник: gosh100.livejournal.com

Когда я увидел в сети фотку украинского танка, обклеенного малярным скотчем в качестве камуфляжа - я решил, что пожалуй стоит посмотреть сие шоу. И не прогадал ... Я правда не стал смотреть первую театрализованную часть (не люблю все это вытье с веночками и вышиванками), сразу перемотал к маршированию и технике.

Итак, парад начался с протаскивания гигантского флага перед очами Зеленского, который выглядел очень обеспокоенным и напряженным.

Хлопцы, что тащили флаг, похоже делали вместе это в первый раз и махали руками несинхронно и вразнобой.

Текст комментировал диктор ровно с теми интонациями и текстом-калькой, как на «московских парадах», только с местными фишками.

Вот, говорит: «... идут ветераны бойвых подий, сражавшиеся с российскими оккупантами на Донбасе...»

«Во главе колонны идет лыцарь какого-то ордена Федорчук!»

Ну идут себе и идут. Вдруг «лыцарь» Федорчук ни с того ни с сего поворачивает направо и не сбавляя строевой шаг покидает строй...

А остальные чешут себе дальше как ни в чем не бывало! Может у лыцаря там дама сердца с цветами... Или до витру пошел... Непонятно.

Ээээ! Командир ты куда? Ты же строй очеляешь (возглавляешь)? Можно подумать, что это у них так положено, но нет - все остальные прошли в полном составе.

Потом пошли еще более бравые вояки. Правда не всем удавалось удержать руку у виска - один товарищ так горбился и хватал ртом воздух, что казалось сейчас завалится.

Дальше было несколько подразделений барабанщиков и баранщиц, которые даже не думали в них колотить, а просто промаршировали мимо.

Камера показывала иногда Зеленского, который все это время никак не мог расслабиться и продолжал напряженно посматривать на марширующих.

А диктор продолжает вещать: «... вот идут доблестные летчики из 204 бригады тактической авиации из Севастополя, которые провели геройскую операцию по передислокации авиационной техники, когда Россия захватила Крым. Они несут при этом спасенное знамя...»

Б-а-а-а! Это ж те самые чмыри, что кричали "Америка с нами!"

И операция там на самом деле была такая, что им просто милостиво разрешили вывезти самые раскуроченные истребители на грузовиках, чтоб не захламляли территорию очевидно.

А вот еще опасные телепузы в подтяжках...

Или вот тоже какие-то вояки с АТО, сводное подразделение «гхероев»...

Какие-то чуваки с огромными мешками за спиной. Можно было б подумать что это парашютисты, но вроде как нет, обычная пехота. Чего они там несут-то... Награбленное в АТО?

Но тут стали водить собачек и Зеленский наконец просветлел лицом и стал хлопать в ладошки.

Колонн с собачками на параде было много, как минимум три, то есть больше чем украинских десантников и морпехов вместе взятых.

При этом диктор так долго перечислял их подвиги, сколько они мин обезвредили и оружия нашли - такое ощущение что и пользы от собак тоже больше.

За собаками водили иностранцев

Ну там вообще конечно такой «гоблинятник», что запутали даже диктора. Их он объявил как «финское поразделение» (хотя флаг вроде шведский: желтый крест на синем фоне).

Потом когда уже прошла следующая "колонна" американцев, диктор ее объявил, а потом добавил такое: « … а те, что перед этими - то были шведы, выбачте типа. Обознатушки».

Вот «канадцы» (я тут уже не уверен) тоже порадовли - словно какая-то кучка бомжей помятых и бородатых прошла кое-как вразвалку.

Дальше марш закончился и диктор объявил небывалый воздушный парад. При этом на мониторах показали вид из кабины - летят над какими-то полями. Киевом даже не пахнет.

Оркестр отыграл мелодию, возникла заминка. Диктор еще раз объявил что начинается воздушный парад... Но никто не летит...

В общем возникла неловкая сцена как в "Бриллиантовой руке" - "брюки превращаются.... превращаются брюки". Бедный диктор несколько раз повторял, как заклятье, что вот-вот. «Вот они уже подлетают...»

И тут! ВВАУ! Появляется одинокий Ми-8 с флагом. И пролетает такой в гордом одиночестве. По ходу отбился что-ли от стаи?

А дальше, наконец, прилетели и все остальные, и вертолеты, и самолеты. Диктор при этом упорно путал Ми-8 с Ми-24, видимо ожидание было нервным.

Закончилось все, естественно, пролетом несчастной «Мрии», гордостью украинской авиации.

Но вот наконец дождались и танчиков, уж они то не опоздали на парад, благо тут же и стояли. Зато задымили убитыми движками всю площадь. При этом от них по пути отваливались какие-то запчасти...

Ну и поражает конечно гражданская легковая техника. Ладно, Тоёты и Лендроверы пустили на парад... Но Рено Дастеры...

Собрали видимо все, что ездит в принципе и что может проехать мимо трибун не заглохнув.

Хотя некоторые моменты таки лучше было не показывать. Например, артиллерия, только буксируемая на открытых бортовых грузовиках, и ни одной САУ при этом!

Или вот мне понравился баги "Humvee" с советским пулеметом времен ВОВ. Хорошо хоть "Максимы" не догадались притащить.

При этом диктор говорил, что броневики оборудованы дистанционными боевыми модулями - хотя ясно видно что там солдат сидит, и это обычная ручная турель. Ну типа у москалей же все на таких модулях, а кто будет разбираться?

Еще странно, что не смогли переложить асфальт хоть для парада - он там весь в заплатках, волнах, пятнах и на куче кадров выглядит как коровьи лепешки...

Ну... какая незалежность, такой и парад ...

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