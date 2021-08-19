19 августа 1991 года в Москве ввели режим чрезвычайного положения

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

19 августа 2021, 17:56 Источник: vikond65.livejournal.com

Сегодня утром вспомнилось, что ровно 30 лет назад был один из самых интересных дней в моей жизни, да, наверное, не только моей. В тот день - понедельник 19 августа 1991 года - я как обычно поехал на работу в свой НИИ, располагавшийся неподалеку от станции метро "Новокузнецкая".

А когда между станциями "Коломенская" и "Автозаводская" поезд выехал на поверхность и покатил по Нагатинскому мосту, я вдруг увидел, что параллельно с ним по автомобильной части моста в сторону центра движется длинная колонна танков. Так для меня начался "августовский путч". Пассажиры прильнули к окнам, никто не понимал, что происходит, ведь никаких праздников и военных парадов не намечалось.

А на "Автозаводской" в вагон вбежал возбужденный парень в красной куртке и закричал: "Граждане, в стране прерворот, власть захватила хунта, все идите к Белому дому!" И тут же выскочил, прежде чем автоматические двери захлопнулись. Вагон буквально остолбенел, почти все продолжали ехать молча, только некоторые изумленно бормотали "да что ж это делается?!"

Когда я добрался до института, там уже все прослушали радиосообщение об отстранении Горбачева, образовании ГКЧП и введении в Москве режима чрезвычайного положения. Никого из коллег, даже членов партии, это не обрадовало, все были возмущены и не скрывали своего возмущения, однако, никто не знал, что делать.

Наконец, посовещавшись, меня, как самого молодого сотрудника, отправили "на разведку". Я, конечно же, не возражал и примерно в 11 утра потопал в сторону Красной площади. К тому времени у Москворецкого моста уже заняли позицию три танка, но, что интересно, солдат вокруг них не было. Танки обступили зеваки, которые совсем не выглядели испуганными. Люди шутили, некоторые фотографировались на фоне бронетехники.

Дойдя до Манежной, я увидел небольшую толпу, внутри которой происходила какая-то движуха. Раздавались озлобленные крики, а потом из толпы пулей вылетела черная "Волга". Я, естественно, поинтересовался, что случилось, и мне объяснили:

«Жириновский попытался организовать митинг в поддержку ГКЧП, но его сперва обложили матом, а потом начали бить. Охранникам с трудом удалось вырвать своего шефа из рук разъяренных мужиков, засунуть в машину и усвистеть в направлении Лубянки».

Потом я свернул на улицу Герцена (ныне - Большая Никитская), а по пути зашел в рюмочную и для бодрости духа хлопнул 75 грамм водки под бутерброд с салом. К Белому дому я подошел около полудня, а там сотни решительно настроенных мужчин всех возрастов уже сооружали баррикады.

Так начались замечательные три дня, которые я, пожалуй, никогда не забуду. И отношение к этим дням у меня с тех пор не изменилось, а жалею я лишь о том, что у меня не было с собой фотоаппарата. На заставке не мое фото, но именно такую картину я видел своими глазами утром 19 августа 1991 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости