США заморозили госрезервы Афганистана в американских банках

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19 августа 2021, 14:07 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) не сможет получить доступ к хранящимся в США активам Центробанка Афганистана. По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовые резервы ЦБ Афганистана на конец апреля составляли 9,4 млрд долл.

В принципе, не очень понятно, зачем талибам международные резервы...

Они, как известно, отрицают банковский процент, а резервы обычно вложены в депозиты и облигации. Они уже запретили своим декретом процентные доходы. С другой стороны, если речь идет о крупной сумме, то талибы, как это не раз бывало в истории, могут временно забыть о принципах шариата.

Может ли повториться история, аналогичная ливийской?

Как известно, доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета безопасности ООН. На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank оказались более 14 млрд евро. Однако по непонятным причинам решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты. За 8 лет эта сумма увеличилась на 3-5 млрд евро, и именно эти доходы оказались выведены неизвестными.



Но не стоит путать Иран, Саудовскую Аравию или Катар и Афганистан

Саудиты, например, смогли прекрасно сочетать иностранные инвестиции, иностранных инженеров и технологии и ортодоксальный ислам. Они даже смогли убедить инвесторов и успешно провести размещение акций своей нефтяной компании. То есть местные порядки отдельно, инвестиционный климат отдельно.

Афган – это страна с запредельными инвестиционными рисками

Когда в 2001 году туда пришли американцы, они попытались привлечь в Афганистан инвесторов. Однако у них ничего не получилось. Желающих не было даже из Турции и стран Ближнего Востока. При талибах риски еще выше.



Теперь Афганистан – это черная дыра на карте мировой экономики

Даже в Ливии, Нигерии или Венесуэле добывают нефть, а в Афганистане не будет ничего. Кабул в принципе не интересен никому, так как при талибах точно не будет финансовой системы, которая работает по международным правилам. Ведь финансы по шариату сильно отличаются от международных стандартов. Безопасность сотрудников иностранных компаний также никто не сможет гарантировать.

Экономические отношения Москвы и Кабула прервались с распадом СССР

Борис Ельцин в принципе считал это не нужным. Он полагал, что афганская война сильно подкосила экономику СССР. Однако это не совсем правда. Сама война здесь ни при чем. Просто военная операция СССР вынудила Саудовскую Аравию при поддержке США опустить цены на нефть. При проамериканском режиме в 2001-2002 годах Россия осуществляла поставки оружия Афганистану. В денежном выражении это были не очень значительные поставки. Единичные поставки были и потом. Прежде всего это касалось вертолетов и стрелкового оружия. На складах со времен СССР его было много.



Интереса к экономике Афганистана нет в Москве совсем

Люди с первоклассным знанием фарси-кабули не могут найти работу и переквалифицируются на турецкий и, шире, тюркскую семью языков для работы в Турции, Азербайджане и Узбекистане. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива. Талибы бы никогда не победили без широкой народной поддержки. Ислам здесь не причем. Достаточно посмотреть на успешную экономическую модернизацию Турции, Азербайджана, в последние годы Узбекистана и ряда стран Ближнего Востока.

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