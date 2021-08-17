Усвоит ли Украина наглядный урок Афганистана

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17 августа 2021, 19:56 Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

Стон отчаяния стоит по обоим берегам Днепра. В сердцах свидомых патриотов поселился ужас. Такое впечатление, что они живо представляют себе, как будут падать с шасси американского самолета, спешно вылетающего из киевского аэропорта Борисполь.

Листая украинские соцсети нельзя не наслаждаться всеукраинским прозрением: оказывается, американцы совсем не так «кохають нэньку», как уверяли до недавнего времени. Не всей душой...

Юрий Сапронов (бизнесмен, экс-заместитель губернатора Харьковской области, вице-президент федерации тенниса Украины): «Афганистан августа 2021 — прекрасный урок для нас, для Украины. Пока мы не поймем, что мы тоже никому не нужны, ни США, ни Европе, ни РФ... Время учить уроки».

Игорь Гужва (Главный редактор газеты "Страна"): «Как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения на Донбассе для срыва «Северного потока – 2». Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев. Потому что ответка, как показали события весны, может быть очень мощной. И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле. Ну, может быть, пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров».

Алексей Романов(один из немногих, а может и единственный, российский журналист, который полностью снял на видео все этапы бархатной революции в Армении): «Расходы на войну в Афганистане составили более 1 триллиона долларов. Чтобы вы представили эту сумму — это примерно как если бы талибы утопили весь флот США. Все авианосцы, все подводные лодки, всю инфраструктуру и так далее. Это даже не Перл Харбор. Это была настоящая народно-освободительная война против иноземных оккупантов... Проамериканская Украина находится пока еще на стадии отрицания. Но, думаю, это ненадолго. Чай, кофе и хорошее настроение».

Кстати о чае, кофе и хорошем настроении. Знаю точно, что где-то в Киеве живет пара чистокровных пуштунов, очень преданных американцам. А в Афганистане застряли 12 украинских военных, которых американцы забыли вывезти. Еще несколько грузин, румын и болгар — всего около 40 человек. Поддерживают связь с посольством в Таджикистане, но помочь им никто не может. Талибы уже поменяли охрану по периметру и требуют сдать оружие.

Почему бы активисту и инициатору Евромайдана Мустафе Найему не договориться с соплеменниками из «Талибана» об обмене себя на своих терпящих бедствие сограждан? Выглядело бы очень благородно и наверняка надолго увековечило бы память об афгано-украинском моджахеде. Может быть, ему бы даже поставили памятник на Галичине, неподалеку от мемориала Бандере.

Ну это так, к слову. Вся сложность такого шага для заместителя министра инфраструктуры Украины понятна. Дел невпроворот — бюджеты, проекты, откаты. Он, скорее всего, в этой ежедневной суматохе даже не знает, что случилось на его родине. Не до того...

И о чем теперь Владимир Зеленский будет говорить с Джозефом Байденом 31 августа. И если до конца быть откровенным, даже стал сомневаться, а и произойдет ли эта историческая встреча, в свете последних событий...

Конечно, марионетка может поспрашивать кукловода о том, крепки ли нитки, связывающие пальцы с куклой, не держит ли в другой руке американский президент острые ножницы, чтобы в самый последний момент ими щелкнуть и оставить Украину один на один с Россией...

Теперь украинцы ни каким заверениям не поверят. Им подавай более убедительные аргументы. Например, объявление Соединенными Штатами войны России. Или, на худой конец, чтобы американский эсминец забросал «Северные потоки» глубинными бомбами. Вместе с «Турецким» и «Голубым». А иначе…

Иначе получится, как с афганцами - взяли и обманули...

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