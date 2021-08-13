«Дырку в космосе пыталась просверлить явно американская женщина»

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13 августа 2021, 18:15 Источник: ilyavaliev.livejournal.com

Американцам наши из Роскосмоса вчера припомнили, как их астронавтка "сошла с ума на МКС" и с девятой попытки просверлила отверстие в российском модуле. Мстила за то, что русские не пустили её в свой туалет, когда американский супер-пупер ватерклозет сломался, и вся территория США на орбите чудовищно воняла...

Женщина, видите ли, не могла даже предположить, что погибнуть могут все. А русские еще и взяли её потом на борт посадочного модуля и успешно посадили на Землю и передали американцам — «лечите, мол...»

"Сверлил дыру с девятой попытки человек, не знакомый с устройством данного космического корабля",- рассказал высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли,- "в условиях невесомости, да еще и никогда не бывавший на российских уроках труда".

Сверлила явно женщина. Мужчины бы справились с одной, максимум — трех, попыток...

В августе месяце 2018-го года на международной космической станции работали шесть человек. Это россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немец Александр Герст, американцы Эндрю Фьюстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серена Ауньон.

В ходе полёта у женщины были обнаружены проблемы со здоровьем, после чего ей стало неуютно в космосе. На беду тогда же сломался «чудо-туалет» в американском сегменте станции. По всем признакам выходило, что его сломала женщина, которая последней заходила в исправную кабинку.

После этого на МКС оставался один рабочий туалет...

Свой W/C американцы починить не могли. В просьбе от американцев к россиянам пользоваться их туалетом американской стороне было отказано, так как один туалет не мог «вынести» весь экипаж станции. Серена возненавидела за это русских.

Американцы приняли решение временно складировать памперсы в скафандры А7L, предназначенные для выхода в открытый космос. Серена Ауньон постоянно плакала, говорила, что на «МКС теперь отвратительно пахнет» и требовала к себе особого отношения...

Командир экипажа Эндрю Фьюстел доложил в Хьюстон о возникшей на американском сегменте критической ситуации и излагает просьбу прислать корабль для эвакуации Серены Ауньон «по состоянию здоровья». Но Хьюстон отказал ему в связи с тем, что «денег на "русское космотакси" в бюджете NASA не заложено», «налаживайте там отношения как хотите».

Россиянам предстояла работа в открытом космосе по выведению на орбиту наноспутников, установке антенны и утилизации двух отработанных электронных блоков, которые потом должны будут сгореть в атмосфере. Утилизировать контейнеры с памперсами не входило в их полётное задание...

Когда космонавты вернулись, то обнаружили сигнал системы безопасности о разгерметизации. Потерю давления сразу же компенсировали наддувом воздуха из баков пристыкованного к МКС космического грузовика «Прогресс МС-09».

К удивлению российских космонавтов, с помощью специального электронного видеоэндоскопа «jProbe NT» было обнаружено небольшое отверстие в 2-3 мм находящееся в полке шпангоута. Было замечено, что попытка просверлить отверстие предпринималась неумелой рукой. Дырочек было девять(!) — лишь одна сквозная. На корпусе обшивки были следы от головки дрели и следы соскальзывания сверла.

После согласования решения с ЦУПом российские космонавты приступают к заделке отверстия специальной герметизирующей лентой. Им не с первой попытки, но всё же удаётся спасти станцию.

Глава Роскосмоса сказал, что знаем кто это сделал, но не скажем...

Из США пришла позже весёлая шутка(?!), которую перепечатало CNN. И большой вопрос — шутка ли это?! Или здесь есть доля шутки? Приказ директора НАСА от 19 сентября 2018 года NPD 2540.1Н об объявлении астронавту Серене Ауньон дисциплинарного взыскания. «Взыскание наложено за систематическое нарушение правил поведения на МКС и порчу государственного имущества. В соответствии с условиями заключённого контракта из вознаграждения Серены Ауньон удержаны расходы на ремонт туалета в американском модуле и восстановление корпуса МКС в российском сегменте. Серена Ауньон лишена права ношения серебряного значка «Ready for Work and Defense (RWD)».

PS

Сейчас Серена Ауньон замужем. Воспитывает чужого ребёнка. Сама как мать не реализовалась. Женщины по своему складу не могут хорошо работать в целом ряде специальностей, одна из которых — космонавтика. Эта история должна стать уроком. Между прочим, в России женщин отправляют в космос куда реже...

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