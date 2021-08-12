В Литве вспыхнули протесты против

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12 августа 2021, 12:24 Источник: sahallin.livejournal.com

Народ Литвы восстал против тирании, ради демократии и справедливости. Свободолюбивые литовцы требуют ухода фашисткой диктатуры, требуют соблюдения прав человека, предоставления больших свобод и соблюдения европейских общечеловеческих ценностей.

Что можно и нужно сделать, что бы установить демократию и свободу в Литве?

Многие восприняли протесты в Литве как некое стихийное выступление людей, но это не совсем так, поскольку вывести такое большое количество людей без координации действий и без участия определенных сил вряд ли возможно. Поэтому в организации митингов в Литве конечно же принимали участие как активисты, так и некоторые оппозиционные силы. Но, не смотря на это, в Литве пока нет ярко выраженного оппозиционного центра который мог бы заняться организацией и проведением протестов и сейчас на начальном этапе, видимо используется опыт сетевой организации протестов...

Но, одной сетевой организации мало, для того что бы свергнуть диктатуру и установить демократию в Литве, к делу нужно подключать оппозиционные силы, в виде партий и движений, которые и должны будут взять власть в свои руки и начать процесс демократических реформ которые поведут Литву к свободе и процветанию.

В текущей ситуации наиболее правильным было бы применение методов цветной революции против самих же организаторов этих революций. Как говорят в таких случаях, клин вышибают клином. Здесь сразу же возникает вопрос, а должна ли Белоруссия на государственном уровне поддержать литовскую оппозицию? Этого делать не следует, поскольку такая поддержка может в некоторой степени скомпрометировать литовскую оппозицию, что позволит Западу обвинить Белоруссию во вмешательстве во внутренние дела Литвы ...

Поэтому Белоруссии следует отказаться от прямой поддержки литовской оппозиции, к тому же не все литовцы в силу разных причин, готовы принять поддержку со стороны Белоруссии. Вместе с тем, Белоруссия может поддержать литовский народ на международном уровне, используя для этого разные международные площадки, типа ООН, Совет Европы и так далее...

Помимо этого, Белоруссии необходимо будет осуществлять негласную поддержку литовского народа и оппозиции. Здесь имеется ввиду работа с литовским обществом через интернет и социальные сети, путем создания на территории Литвы массы блогов на местных интернет сайтах и форумах, которые должны заниматься пропагандисткой работой по организации и проведению протестов.

Что касается вопроса о возможном участии российских спецслужб в литовских событиях, то следует понимать, что российские спецслужбы не будут действовать без одобрения Путина, а Путин не захочет ссорится с уважаемыми западными партнерами ради какой-то там Литвы. Поэтому участие российских спецслужб в литовских событиях маловероятно. А вот белорусским спецслужбам надо будет принимать активное участие в литовских событиях, поскольку если твой сосед гадит тебе в огород, то конечно же надо проучить этого соседа...

Если Литва создала антибелорусские центры на своей территории, то почему бы Белоруссии не создать у себя литовские центры. Если Литва финансирует белорусскую оппозицию, то почему бы Белоруссии не поддержать материально литовскую оппозицию. В этом плане, как мы говорили, было бы неправильным, если бы Белоруссия сейчас стояла в стороне и молча наблюдала за тем, что происходит в Литве...

Кто-то спросит, а можно ли будет перекинуть огонь протестов с Литвы, на Латвию и Эстонию...

Теоритически можно было бы, при условии, если бы в этих странах возникли бы какие-то горячие проблемы, на основании которых можно было бы поднять протесты. Но, поднять протесты на пустом месте, при отсутствии горячих тем, никак не получится. Поэтому, поднять всю Прибалтику не удастся.

Что касается Литвы, то если с помощью протестов удастся свалить нынешнее правительство, то в этом случае может появится шанс прихода к власти в Литве более адекватных и вменяемых людей, которые со временем могут начать диалог с Белоруссией и Россией для возобновления добрососедских отношений.

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