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11 августа 2021, 18:35 Источник: olegmakarenko.ru

Несколько лет назад в ЖЖ ходила шутка о камне-русофобе, который лежит близ трассы Чикаго — Детройт и радуется, что живёт в великой Америке, а не в отсталой России. Пользователи соцсетей возмущались репликой камня, спорили с ним, обзывали камень разными нехорошими словами.

Прошло время, и шутка стала реальностью

В кампусе Висконсинского университета на севере США обнаружили огромный кусок скалы весом в 42 тонны. Глыба была обвинена в расизме по отношению к чёрным, выкопана и увезена в другое место. Транспортная компания оценила свои услуги в 50 тысяч долларов, то есть примерно в 3,7 млн рублей.

Геологи утверждают, что возраст камня-расиста составляет около 2 миллиардов лет

В будущий штат Висконсин он прибыл с севера Канады вместе с ледниками, около 12 тысяч лет назад. Вероятно, камень был расистом уже тогда, однако первый документально зафиксированный случай расового оскорбления был зафиксирован только в 1925 году.

Официальное имя камня — скала Чемберлина, в честь Томаса Чемберлина, знаменитого геолога и по совместительству основателя Висконсинского университета. Вместе с тем в газетной статье от 1925 года камень-расист называют жаргонным термином niggerhead, «негроглав». В то время этим словом называли самые разные предметы — от больших тёмных камней до, например, морских кнехтов.

"Чёрный студенческий союз" потребовал убрать "каменного расиста" из кампуса ещё прошлым летом, однако выяснилось, что камень расположен в нескольких метрах от старого индейского кладбища. Пришлось запрашивать разрешение у индейцев, которые в итоге постановили, что перемещение камня никак не задевает их расовых чувств.

Руководитель кампуса заявила, что теперь студенты могут «вздохнуть с облегчением, испытать гордость за свою выносливость и начать исцеление»...

Впрочем, в искренности слов чиновников есть большие сомнения. Камень-расист не был уничтожен, его перевезли в живописное место на берегу озера Кегонса, которое также принадлежит университету. Уже известно, что студенты кафедры геологии будет иметь доступ к камню-расисту «в образовательных целях», что бы ни понималось под этим расплывчатым определением.

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