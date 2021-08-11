Многие страны начали сокращаться в населении

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11 августа 2021, 17:04 Источник: genby.livejournal.com

Появляются новые "рекордсмены", или скорее, «антирекордсмены». Если в прошлый раз лидерами были Косово с Сан-Марино с приростом смертности в 2020 году в 37%. То в этот раз их обогнали Эквадор (55%)с Андоррой (39%).

По Турции цифр так и не появилось. Туркстат решил отложить публикацию статистики на более поздний срок. Но злые языки говорят о 146 тысячах смертей от Ковида, из которых 106 тысяч пришлись на 2020 год. Так что я внес эти 106 тысяч в большую таблицу.

Многие страны, не то что скрывают статистику, а просто ее не знают

Это касается стран Африки, многих стран Азии и самых бедных стран Латинской Америки, ну и конечно тихоокеанской мелочи. По идее "рекордсменом" по смертям является Индия. Нью-Йорк таймс пишет о 2,1 млн избыточной смертности в этой стране, но думаю что индусы сами себя посчитают через несколько лет. Примерно то же творится в Пакистане и Бангладеш. Что творится в Африке, в которой от Ковида умерло аж 3 президента, никому неизвестно. Если уж среди самых защищенных лиц, такая смертность, то как умирает простой народ, можно только догадываться.

В среднем среди посчитанных 4 млрд человек, смертность выросла на 8,5%

Но что самое неприятное на те же 8,5% упала рождаемость. Многие страны в 2020 году начали сокращаться в населении. Началась естественная убыль в Тайланде, Тайване, Кубе и в Южной Корее. Впервые миграционный прирост не смог восполнить естественную убыль в Германии.

Еще один такой год и число смертей у этих 4 миллиардов человек превысит число рождений

И земной шар будет прирастать только африканцами. Именно поэтому, еще до Ковида начались движения БЛМ, разговоры о репарациях, а английские принцы стали жениться на небелых, чтобы в будущем сойти за своих. Лет через 50, негры припомнят свои обиды "ноше белого человека", конечно тем кто останется.

Россия и США в таблице выглядят, как сестры-близнецы...

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