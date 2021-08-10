В Брюсселе подумывают о собственной объединенной армии Единой Европы

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10 августа 2021, 16:57 Источник: alex-leshy.livejournal.com

Западный новояз обогатился новым термином в лучших традициях антиутопии 1984 Джорджа Оруэлла: война – это мир. 22 марта текущего года Европейский союз объявил о создании «Европейского фонда мира» (European Peace Facility). До этого момента было принято считать, что мир - это когда в кризисные регионы присылают помощь врачами, медикаментами или продовольствием.

Однако EPF это про другое

Брюссель счел неправильным, что ЕС мог оказывать военную помощь только странам Африки и только через региональные организации Африканского фонда мира (AFP) в рамках механизма ATHENA. Рост европейских амбиций в области геополитической субъектности привел ЕС к желанию «оказывать военную помощь» везде, где Брюссель сочтет нужным, не ограничиваясь лишь Черным континентом.

Теперь через «Европейский фонд мира» Европейский союз сможет предлагать услуги «международной безопасности» любой стране, которую сочтет для себя нужной

Предоставлять военную технику, создавать «оборонную» инфраструктуру, обучать местных силовиков, «помогать» странам-партнерам проводить «операции по поддержанию мира» как у себя дома, так и на сопредельных территориях. Его бюджет определен в объеме 5 млрд евро на период 2021-2027 годы.

EPF будет действовать в глобальном географическом масштабе

В настоящее время государства — члены Евросоюза обсуждают приоритетные регионы в соответствии с существующими стратегиями ЕС, а также исходя из потребностей партнёров и проблем в области безопасности, с которыми они сталкиваются», — отмечается в материалах Совета ЕС.

Тем самым Евросоюз наглядно продемонстрировал свое стремление выйти из-под «руководящей роли» НАТО и приступить к самостоятельным силовым действиям на международной арене. Международной в буквальном смысле.

У ряда стран ЕС наблюдается обострение трений в Средиземноморье с Турцией, которые Брюссель явным образом желает использовать в качестве инструмента по созданию собственной объединенной армии Единой Европы.

Тем более в Боснии и Герцеговине, после истечения полномочий верховного представителя ООН, дело снова тревожно запахло порохом. Нельзя исключать риска вспышки новой гражданской войны. Политически подогреваемой, кстати, самим же Евросоюзом.

А для любой войны, как известно, нужны всего три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Вот их Евросоюз и начал собирать для финансирования будущих зарубежных операций «Еврокорпуса».

Впрочем, есть у этого решения и другой, менее публичный, но не менее значительный смысл. Ранее любое решение по применению военной силы требовало предварительного консенсуса на уровне национальных правительств стран-членов, так как войска мало выделить, им необходимо еще оплатить логистику и снабжение. После учреждения EPF конечное решение оказывается уже только за центральным аппаратом Европейского союза.

Брюссель получает возможность выступать обычным нанимателем национальных воинских подразделений и прочих военных подрядчиков для решения «задач по обеспечению безопасности» там, где сочтет нужным сам Брюссель.

Таким образом, мы наблюдаем выход ЕС на новый уровень внутренней интеграции, направленной на реорганизацию весьма рыхлой европейской федерации в нечто вроде «Соединенных Штатов Европы».

В плане демонтажа НАТО – это неплохая тенденция. Главное – Европейскому «фонду мира» не повторить ошибок прошлого и помнить, что дорога на Восток – это дорога в один конец.

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