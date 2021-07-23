Русский народ — главная национальность во всем мире

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23 июля 2021, 15:45 Источник: hebe-frivolous.livejournal.com

Кажется, мы всю жизнь ими были. Любили Родину и русский язык — самый великий и могучий, гордились славным прошлым. Мы всегда знали, что у России особый путь и если потребуется, мы все как один встанем на защиту родной земли. Все, однако, не так просто, как кажется.

На самом деле, если копнуть поглубже, то выясниться, что все эти патриотические фишки на самом деле явление достаточно новое, возникшее всего-то в 1930-е годы. До этого россияне никакой национальной идеей спаяны не были, и страну свою самой лучшей не считали.

После революции 1917 года популярным стало утверждение Маркса, что Родина есть только у капиталистов, а у пролетариата ее нет, потому что нет собственности. Вот, когда капиталистов свергнут, тогда и будем говорить о патриотизме, а пока все должны исповедовать классовый интернационализм и бороться за победу социализма во всем мире.

Большевики стали патриотами революции, сделавшей мир справедливым

Советская власть сразу же начала пересматривать историю страны. Дореволюционных историков поставили вне закона. Идеолог советской истории М. Н. Покровский даже само понятие «русской истории» назвал контрреволюционным...

В 1920-е годы начались гонения на религию, сильно разобщившие народ, объединенный ранее православной традицией. Люди разделились на воинствующих безбожников и тех, кто продолжал верить тайно и так же тайно отправлять обряды. Большое количество священнослужителей репрессировали.

Все изменилось в 1930-е годы

Поворотным моментом к патриотизму в нашей стране может считаться 2 мая 1933 года. В этот день в Кремле прошел завтрак для участников первомайского военного парада, на котором Сталин произнес здравицу, т.е. тост «за великий русский народ». За завтраком Сталин впервые заявил, что русский народ — это главная национальность во всем мире...

Сказанного оказалось достаточно, чтобы Политбюро развернуло работу по возвращению национальной истории в фокус государственной политики. В университетах были восстановлены отмененные ранее исторические факультеты, а в школе вместо истории классовой борьбы стали преподавать нормальную историю Отечества...

Слово «родина» впервые было употреблено в первомайских лозунгах 1934 года

Затем газета «Правда» от 9 июня 1939 года опубликовала передовицу с кричащим заголовком «За Родину!» В ней советский патриотизм (т.е. любовь и преданность своей родине) назывался самым главным качеством советского гражданина. Именно после этого слово «родина» стало в нашей стране священным.

Следующим этапом по внедрению патриотизма в умы россиян стало письмо Сталина членам Политбюро

В мае 1941 год Вождю не понравилось, что Энгельс назвал российскую международную политику XIX века захватнической. Поэтому он объяснял, что короли из Европы захватывали земель ничуть не меньше, а иногда даже и больше, чем Россия. Наша же страна всю дорогу была справедливой, а войны вела исключительно оборонительные.

В 1936 — 1937 годах активно пересматривалась школьная программа по истории

Появились новые учебники, в которых многие ключевые сюжеты отечественной истории переосмыслили. Например. Принятие христианства на Руси оценивалось теперь как прогрессивное явление, потому что благодаря ему Русь перешла от языческого народного варварства к культурной жизни. Большое внимание уделили Александру Невскому, который в СССР неожиданно стал великим национальным героем, спасшим Отечество от немцев в 1242 году.

Деятелям культуры дали задание популяризировать героическое прошлое нашей страны. И надо сказать, что они с ним блестяще справились. В 1930 — 1940 годы появились роман А. Н. Толстого «Петр I», одноименный фильм режиссера В. И. Петрова, фильмы «Александр Невский», «Минин и Пожарский», «Суворов», «Богдан Хмельницкий».

В 1937 году в связи с годовщиной смерти Пушкина, провели Пушкинские дни, которые можно сказать возродили интерес и внимание к жизни и творчеству поэта. «Правда» писала, что Пушкин — самый национальный из всех поэтов (то самое «Пушкин наше все»), поэтому его талант признан во всем мире.

На 1937 год пришлась годовщина Бородинской битвы, которую праздновали с особым размахом

Празднование памятных дат помогало идеологически воздействовать на сознание масс, закреплять в них национальную идею. В 1930-е годы отмечали 750-летие «Слова о полку Игореве», 250-летие Полтавской битвы, 125-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 100-летие со дня рождения П. И. Чайковского и т.п.

Газеты особенно подчеркивали, что большевики, уничтожив отсталый царский строй, вернули России былое величие и осуществили ее высокое предназначение.

Почему власть прилагала так много усилий по внедрению патриотизма в умы граждан?

Причин несколько:

- нестабильная внешнеполитическая ситуация;

- нарастание угрозы войны и усиление фашистских идей в Западной Европе;

- провал мировой революции в других странах;

- коммунизм так и не смог завоевать себе глобальное господство;

- необходимость преодоления раскола и разобщенности внутри страны, вызванных массовыми репрессиями.

Как видно из вышесказанного, патриотизм — явление достаточно новое в нашей жизни. Всего каких-то 80 лет назад россияне знать не знали, ведать не ведали, что их страна имеет какой-то особый путь, и что дело всей жизни отдельно взятого русского человека — это быть патриотом.

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