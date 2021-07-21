Посты, словно рождественские подарки, полетели в руки близких Байдена

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21 июля 2021, 19:24 Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Тем, кто верит, что кумовство – это лишь наше славянское, будет полезно узнать, что у американских демократов её ничуть не меньше.

Сколько бы разоблачений не следовало, всё равно обыватель будет идеализировать Запад, наделяя его теми чертами, которых там нет и никогда не было. И наоборот, не веря в то, что такие вещи как коррупция и непотизм (раздача постов своим родственникам) на Западе априори невозможны.

Увы, возможны, еще и как. Ситуацию в команде Джо Байдена раскрыл телеграм-канал «Набат» . По его данным, определяющим критерием при назначении в администрации президента США подчас служат не компетентность и профессионализм, а родство или дружба с первым лицом.

Государственные посты, словно рождественские подарки, полетели от Байдена в руки его родственников и собутыльников из любимого гольф-клуба

1. Джейкоб Джеремайя Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – советник президента США по национальной безопасности. Его жена – Мэгги Гудлэндер (Maggie Goodlander) – советник министра юстиции. Брат Мэгги Гудлэндер – Том – заместитель руководителя аппарата госсекретаря США Э. Д. Блинкена. Жена Тома – Роуз – заместитель министра здравоохранения и социальных служб США.

2. Стивен Риккетти (Steven J. Ricchetti) - cоветник президента США. Сын Дэниел – спецпомощник по законодательным вопросам в министерстве финансов США. Дочь Шэннон – сотрудница службы протокола Белого дома. Брат Джефф занимается лоббированием интересов фармацевтических гигантов через администрацию Байдена.

3. Энтони Джон Блинкен (Antony John Blinken) - госсекретарь США. Жена Эван Райан (в прошлом – редактор новостного портала демократов axios.com) – секретарь кабинета министров. На сегодня именно сайт axios.com считается основным «сливным бачком» команды демократов. Именно туда сливали и Зеленского с его интервью.

4. Анита Бэббит Данн - старший советник президента США. Муж – Роберт Бауэр – сопредседатель президентской комиссии по изучению вопроса реформирования верховного суда. До этого была личным секретарем Б. Обамы.

5. Дженнифер Рене Псаки - пресс-секретарь Белого Дома. Сестра Стефани - старший советник по надзору за правами человека и гендерным равенством в Департаменте здоровья и населения.

Такие вот семейные подряды у демократов. А для пролов (низших слоев общества) - сказки про равенство, братство и святых негров.

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