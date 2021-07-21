За 40 лет - со времен первого полета Ту-160 - создана вторая новая авиационная платформа

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21 июля 2021, 15:41 Источник: bmpd.livejournal.com

На Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском 20 июля состоялась официальная презентация ГК Ростех и АО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя 5 поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО «Компания «Сухой» по программе ЛТС («Легкий тактический самолет»).

Появление разработанного в условиях секретности самолета ЛТС стало большим сюрпризом для всей авиационной общественности.

- Представленный на презентации образец ЛТС оказался не макетом, а как заявил заместитель главного конструктора ЛТС Алексей Булатов, опытно-экспериментальным образцом, планируемой к доработке в летный образец: "Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят выйти на организацию первого полета".

- Представленный образец несет бортовой номер "75". Предположительно, в ОКБ "Сухого" проект проходил под индексом Т-75. В свою очередь, Булатов заявил, что ОКБ предлагает для варианта самолета присвоить индекс Су-75.

- На образце размещена эмблема Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (филиала ПАО "Компания "Сухой"), что, видимо, указывает на место постройки как опытных, так в дальнейшем и серийных самолетов.

- Со стороны ОАК было заявлено, что самолет был "разработан немногим более чем за год" (о программе ЛТС известно минимум с 2018 года).

- Самолет официально считается разработанным ОАК в инициативном порядке без задания Министерства обороны РФ и на собственные средства ОАК. Возможно, что часть финансирования поступила из иностранного источника (не исключено, что ОАЭ, в соответствии с соглашением 2017 года).

- Первый полет прототипа ЛТС намечен на 2023 год, постройка следующих летных опытных образцов - на 2024-2025 годы, завершение государственных испытаний - на 2026 год.

- Сообщено, что ЛТС спроектирован с использованием научно-технического задела, полученного при создании самолета Су-57 по программе ПАК ФА.

- Из характеристик самолета ЛТС на презентации было сообщено, что он должен иметь скорость 1,8-2 М, дальность полета 3000 км, потолок 16,5 км, допустимую перегрузку 8g, максимальный вес боевой нагрузки 7400 кг. Главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец заявил, что у ЛТС "самая большая для "легких" самолетов дальность полета и длительность барражирования при поиске цели или ожидании целеуказания, самая высокая грузоподъемность".

- Ранее заявлялось, что самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) не менее единицы. Единственным применимым для достижения такого показателя двигателем яаляется перспективный двигатель "Изделие 30" с расчетной тягой на форсаже до 18 тонн. Однако теперь на презентации Булатов заявил, что "двигатель будет класса 14,5-16 т. Этот двигатель сделан на основе задела Объединенной двигателестроительной корпорации".

- Двигатель использует управляемый вектор тяги. Делаются заявления о возможности создания варианта ЛТС то ли с вертикальным, то ли с укороченным взлетом и посадкой...

- Самолет оснащен встроенной вспомогательной силовой установкой.

- Характерными чертами облика ЛТС является подфюзеляжный воздухозаборник, а также отсутствие стабилизаторов хвостового оперения. В тоже время, возможно, отчасти их роль выполняют управляемые поверхности по бокам двигателя.

- Для бортовой РЛС ЛТС заявлена возможность одновременного сопровождения 30 воздушных целей и стрельбы по шести из них.

- Самолет создан с открытой архитектурой, поэтому при желании заказчика на ЛТС возможна установка другого оборудования российского или иностранного производства.

- Еще одной системой, идеологически, видимо, заимствованной с F-35, является заявленная для ЛТС "автоматизированная система логистической поддержки Matreshka". С помощью новейших методов предиктивной аналитики система позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла.

- Главный конструктор упомянул пушечное вооружение только в контексте "подвесных пушечных контейнеров". Глава Ростеха Чемезов также сказал что "пушка будет установлена" в контексте перечисления подвесного вооружения самолета общей массой 7400 кг.

- Основное подвесное вооружение ЛТС размещается во внутренних отсеках. Имеется один большой подфюзеляжный отсек (на три управляемые ракеты класса "воздух-воздух" или две "воздух-поверхность") и два небольших отсека по бортам спереди (каждый на одну ракету класса "воздух-воздух").

- В составе вооружения ЛТС на презентации были заявлены управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-СД и РВВ-МД, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-31ПД, Х-35УЭ, Х-38МЛЭ(МТЭ), Х-58УШКЭ, Х-59МК, "Гром-Э1" и "Гром-Э2", управляемые авиационные бомбы КАБ-250ЛГ-Э, К08БЕ и К029БЕ, неуправляемые ракеты С-8 и С-13, неуправляемые авиационные бомбы калибров 100, 250 и 500 кг, а также, видимо, подвесная пушка. На презентации в подфюзеляжном отсеке выставленного образца были размещены по одной ракете Х-38МЛЭ и "Гром-Э1", а рядом с самолетом выставлены ракеты Х-59МК и РВВ-СД и РВВ-МД.

- Для серийного самолета ЛТС Чемезовым заявлена очень низкая стоимость образца 25-30 млн долл. Также Стрелец заявил, что ЛТС "получит в семь раз меньшую стоимость летного часа", чем F-35 (cейчас для F-35 она оценивается в 31-33 тыс долл).

- В соответствии с пожеланиями заказчика новый истребитель может быть в двухместном, опционально-пилотируемом и беспилотном исполнении.

- Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ имеет якорного заказчика на новый легкий истребитель Checkmate. Он пояснил, что речь идет об иностранных ВВС.

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