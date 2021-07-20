Очередная попытка экранизировать «Евангелие от Булгакова»

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20 июля 2021, 19:27 Источник: uctopuockon-pyc.livejournal.com

С высот кинематографического Олимпа в мир простых зрителей донеслись новости - без особой рекламы и с минимумом информации: идет работа над экранизацией новой версии "Мастера и Маргарты" по роману Булгакова...

Снимать фильм будет Михаил Локшин ("Серебряные коньки"). Образы Мастера и Маргариты на этот раз воплотят очень хорошо знакомые отечественному зрителю актеры Евгений Цыганов и Юлия Снегирь...

Этот выбор несколько настораживает, он чреват как успехом, так и провалом. Не все роли, сыгранные актерами были большой удачей. Но главная интрига - исполнитель роли Воланда... В новой версии образ Воланда выводится на первый план, и он превращается в главного персонажа...

Вот тут-то создатели держат интригу...

Они объявили, что эту роль сыграет иностранный актёр с мировым именем. Приглашенная звезда "удивит и порадует зрителя". Имя сохраняется в тайне. Предполагается, что актёр будет говорить на нескольких языках и даже разучит реплики на русском (у булгаковского Воланда был иностранный акцент, правда, он иногда пропадал). Ходят слухи, что этой звездой может быть Джим Кэрри("Маска").

Вроде и пробы были, и переговоры шли. Но вот увенчались ли успехом...

Собственно, полностью удачных, всеми признанных экранизаций "Мастера и Маргариты" нет. К каждой было много претензий. Первую попытку сделал польский режиссер Анджей Вайда в 1972 году, сосредоточившись на линии Иешуа и Пилата. Фильм так и назывался "Пилат и другие". Но в Польше фильм тогда на экраны не вышел. Правда, в канун Пасхи 1972 года его показали в Германии. Однако, крупным событием фильм не стал.

В том же 1972 году была снята итало-югославская экранизация, объединившая сюжеты "Мастера и Маргариты" и "Театрального романа"... Но ни сербский режиссер Александр Петрович, ни итальянские кинематографисты, включая Уго Тоньяцци, игравшего Мастера, не смогли передать дух булгаковского романа и жизнь старой Москвы.

В 1989 году польский режиссер Мацей Войтышко снял еще одну версию "Мастера и Маргариты", на этот раз четырехсерийную. В Польше она получила хорошие отзывы, но у нас известна мало.

В России ведущие режиссеры не раз делали попытки снять фильм по роману Булгакова. Эльдар Рязанов в 1985 году даже обращался в ЦК КПСС с требованием разрешить ему эту работу, но ему отказали. По разным причинам неудачными стали и попытки Элема Климова, и Владимира Наумова.

В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара. Но то был фильм с очень трудной судьбой. Тут и критические разногласия между режиссером и продюсерами об объеме фильма, и о наличии тех или иных сцен. Споры между авторами и сыном Елены Булгаковой Сергеем Шиловским, к которому по наследству перешли авторские права на произведение, сделали ленту не «незримой» для зрителей на многие годы. Никто, кроме самого узкого профессионального круга, 17 лет не мог увидеть эту работу.

Теперь фильм легко доступен в сети, но за долгие годы произошло страшное - зрители этот фильм переросли... В 1994 году он, вероятно, стал бы событием. Теперь воспринимается крайне неровно - как мозаика из удачных актерских эпизодов и мини-провалов.

В 2005 году на экраны вышла 10-серийная версия Владимира Бортко. Она еще свежа у всех в памяти. И тоже вызвала огромный интерес, а потом ожесточенные споры и критику...

Не знаю, насколько эти работы можно будет сравнить с новой экранизацией в объеме полнометражного фильма. Материал слишком глобален, чтобы уложить его в небольшой объем фильма, к тому же, уже объявлено, что будут дописаны сцены, которых нет в романе...

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