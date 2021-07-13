Иллюстрация к стремлению дополнительно ввезти в Россию еще 5 миллионов мигрантов

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13 июля 2021, 12:46 Источник: general-ivanov1.livejournal.com

Драка началась вечером 12 июля, примерно в 19:00, неподалёку от Московского губернского театра. Сначала количество участников было небольшим, затем выросло как снежный ком, и к полуночи драка перекинулась на проезжую часть.

Одни ресурсы сообщали, что в бой вступили мигранты из Узбекистана и Киргизии ("на почве личной неприязни", по версии агентства "Интерфакс"), многие говорят о киргизах и таджиках. Согласно третьей версии, мутузили друг друга уроженцы Таджикистана. Самым вероятным представляется вариант "таджики vs. кыргызы". РЕН-ТВ в 00:43: "Толпа людей дерётся, громит автомобили и ведёт себя крайне вызывающе". Mash в 01:21: "Предварительно, массовая драка в Кузьминках стала ответкой на конфликт, который произошёл несколько дней назад в Химках".

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Москвичам плевать на этнические нюансы и подоплёку событий, жители не понимают, почему достаточно длительное время правоохранители не реагировали на ожесточённое мочилово - лишь наблюдали со стороны. Между тем, толпа обдолбанных, обезумевших среднеазиатов представляла собой реальную опасность для граждан.

Повреждено немало припаркованных автомобилей

В конце концов подъехали сотрудники Росгвардии. Надо отдать им должное: сработали чётко и жёстко, не церемонились, от души попинали агрессивных мигрантов. Наблюдалась нехватка машин для транспортировки кыргызотаджиков по отделениям - настолько велико было кол-во участников потасовки. Отдельные драчуны разбежались по близлежащим дворам.

"Несколько человек получили ранения в ходе массовой драки в столичном районе Кузьминки. У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны. Прибывшие сотрудники скорой помощи решили госпитализировать несколько пострадавших в результате драки", - сообщает ТАСС. Госпитализировано с ножевыми около десятка, уточняют Telegram-каналы.

Из политиков первым (и единственным на момент написания текста) отреагировал депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв: "Зачинщиков и основных участников драки надо посадить, остальных депортировать навсегда, а их работодателей — оштрафовать, чтобы в следующий раз не нанимали отморозков... Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, другой нам не надо".

Наиболее мягкие реплики из соцсетей: "Какая-то жесть творится"; "Кажется, надо бы напомнить кому-то, что они тут в гостях, а гостям так вести себя не подобает"; "В Кузьминках опять мигранты зарубились. Примерно сто на сто. Надо либо их всех вывозить, либо делать из Кузьминок гетто"; "В Кузьминках произошла массовая драка между коренными москвичами: киргизами, туркменами и таджиками...

...узбеки, к сожалению,не успели к месту событий — раньше приехала Росгвардия"...

По словам очевидцев, полицейские сначала не вмешивались в побоище в Кузьминках. И это не удивительно. Должность начальника УВД ЮВАО Москвы является особой, ведь руководители этого управления на особом счету у Владимира Колокольцева. На днях президент снял начальника УВД ЮВАО Сергея Карпова.

P.S.

А вообще - отличная иллюстрация к заявленному стремлению вице-премьера Марата Хуснуллина дополнительно ввезти в Россию 5 млн мигрантов.

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