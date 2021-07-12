Для восстановления порядка на Кубе Компартия мобилизовала

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12 июля 2021, 13:06 Источник: taxfree.livejournal.com

Каждый раз при смене диктаторского режима, действовавшего в течение многих лет, и невозможности скинуть его силовым путем во время его действия, каждый следующий лидер приходящий на смену такому автократу, становится все слабее и слабее. Это правило, которое повторяется почти всегда.

После жесткого пресса, который может длиться хоть полстолетия как на Кубе и даже более, следующий наследник, также автократ по определению, теряет влияние, и народ начинает вести себя более свободно. Не всегда это приводит к быстрой смене правления клана диктатора, но очень часто да. Что-то подобное начало происходить и на Кубе вчера.

В последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994 году

Тогда протестовали против политики Фиделя Кастро. Вчера протесты начались снова. В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.

Участники акций требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает агентство Франс пресс, среди лозунгов демонстрантов - "долой диктатуру"," Куба не ваша!" и "мы не боимся".

За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших. Люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации

"Люди протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать",- заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба. Демонстрации проходили в различных городах страны - от Гаваны до Сантьяго. Участники скандировали антиправительственные лозунги и выдвигали разноплановые требования, например, положить конец ежедневным отключениям электричества.

Силы безопасности с сотрудниками, вооруженными автоматами, патрулировали улицы

Очень часто к взрыву народного недовольства приводит брожение в рядах правящей верхушки. Один из самых долговременных диктаторов Латинской Америки - Фидель Кастро скончался в 2016 году. Он руководил страной с 1959 года. В 2008 году он ушел на покой, а его сменил его брат - Рауль Кастро. В 2018-м Рауль, также уже глубокий старик, передал свои полномочия главы совета министров и госсовета президенту Мигелю Диасу-Канелю, считавшемуся его ближайшим сподвижником. Таким образом, после правления в 57 лет, началась быстрая чехарда смены лидеров, которая не могла не привести к росту протестных настроений. Чем дольше лидер сидит на своем посту, тем более драматичные будут изменения после его ухода.

В апреле сего года, президент Мигель Диас-Канель был избран первым секретарем ЦК Компартии Кубы вместо 89-летнего на тот момент Рауля Кастро. На партийном съезде в Гаване 16 апреля Кастро, объявив об отставке, указал, что оставляет руководство страной "хорошо подготовленным партийным деятелям". Оказалось, что каждый новый лидер не сильно в состоянии гарантировать тот застой, что был при Фиделе. Вспыхнули массовые протесты против коммунистической партии. Граждане вышли на улицы с требованиями смены политического курса и отставки действующего режима.

Для восстановления порядка на Кубе Компартия уже мобилизовала "Эскадроны смерти" El Espanol. Проводятся задержания, а также жесткие разгоны митингующих с применением силы и избиениями.

Для восстановления контроля и недопущения новых бунтов власти приняли решение отключить 60% пользователей от интернета. Будем посмотреть...

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