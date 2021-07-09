Образование окончательно превратилось в «услугу»

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9 июля 2021, 16:00 Источник: masterok.livejournal.com

Те, кто учился в советское время, прекрасно помнят о том, что двоечники и второгодники в советских школах имелись. Их никогда не было очень много, тем не менее уже в 1990-е количество «неучей» стало стремительно снижаться. А к началу 2000-х двоечники и второгодники превратились фактически в элемент народного фольклора. Куда же они исчезли и что послужило тому причиной, неужели успехи системы образования?

Если под «успехом» подразумевать деградацию всего института воспитания и образования будущих граждан, то да, исчезновение двоечников – это однозначный плюс.

На самом деле все просто...

Сколько бы не ругали советскую систему, но до злосчастной «Перестройки» в абсолютном большинстве случаев перед детским садом, школой, среднеспециальным и высшим учебным учреждением стояла задача не только подготовки будущих трудовых кадров, но и воспитания граждан. Отсюда и принципиально разные подходы преподавательского состава и к подготовке, и к оценке.

Советский подход прекрасно отражает афоризм «не умеешь – научим, не хочешь – заставим»

Даже полного дурака, лентяя и бездаря Родина не бросала на произвол судьбы. Его все равно заставляли учиться и получить хотя бы минимум знаний. Между двойкой – незачетом и тройкой – зачетом, лежала настоящая пропасть в вопросе знаний предмета.

Советская система образования не давала поблажек и не шла на компромиссы

Оставить ребенка или подростка на второй год с целью воспитания и образования не представлялось чем-то ужасным в первую очередь для преподавательского состава. Советское общество было коллективистским даже в 1970-1980-е годы. А потому, если 20 детей выучилось, а 2 – нет, то дело явно не в учителе.

В «лихие 90-е» годы все поменялось...

Постепенно двоечники превратились из банальных неучей в обузу и проблему. Возиться с ними больше никто не хотел. Уход от коллективизма в обществе в сторону индивидуализма постепенно сформировал идею о том, что всякий двоечник – это свидетельство личной несостоятельности преподавателя.

Теперь дело было уже не в ученике, а в учителе

На все это наложилась гонка между школами за «палочные показатели» и тонны бумажной работы, ведь каждого второгодника нужно специальным образом оформлять, а каждую двойку за четверть – объяснять начальству. Стало проще поставить тройку и забыть о ребенке: и пускай он лентяй, у него дома проблемы или же он действительно не понимает – все это перестало быть проблемами института государственного образования.

Сегодня учитель на всем постсоветском пространстве – это человек с клеймом неудачника

Даже если ему посчастливилось попасть на работу в частную школу. Затравленные начальством, учениками и родителями, обремененные тоннами бумажной работы преподаватели не хотят, да и не могут нормально учить детей. А самое главное, они не хотят и не могут их воспитывать. Ни один учитель не будет брать на себя лишние проблемы с двоечниками. А даже если преподаватель вдруг окажется принципиальным, то школа все равно всеми правдами и неправдами добьется того, чтобы ребенок не остался на второй год. Вот только знаний у дитя от этого не прибавится.

В конечном счете образование окончательно превратилось в «услугу»

П.С.

В каждом классе есть ученики, которые привыкли уже с первого класса ничего дома не делать и не учить. Их поднимают, а они сразу смело говорят, что не выучили. Ну и ничего... Они довольны натянутым тройкам и не переживают вообще. Зато их родители периодически приходят в школу и ругаются по поводу того, что их ребенка не учат, и потому у него вечные тройки.

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