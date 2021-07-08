«Газпром» выжимает остатки своего газа из хранилищ Европы

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8 июля 2021, 18:11 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

«Газпром» начал отбирать остатки из собственных запасов газа в европейских хранилищах. Таким образом компания пытается компенсировать снижение поставок из России из-за планового ремонта газопровода Ямал-Европа. В этом году его осуществляют в ускоренном темпе за три дня, сохраняя минимально возможные объемы транзита.

6 июля газопровод Ямал-Европа поставили на плановый профилактический ремонт до 10 июля. И в тот же день начался отбор газа из немецкого и австрийского хранилищ, где «Газпром» хранит свои запасы.

Так, по данным оператора GSA, за сутки из австрийского ПХГ «Хайдах» отобрали 9,5 млн кубометров, а из немецкого «Редена», по данным оператора Astora, 16 млн кубов.

Ситуация тем удивительна, что запасы самих хранилищ находятся на рекордно низком уровне. По данным ENTSOG, ПХГ «Хайдах» заполнено на 12% (240 млн кубометров), а «Реден» — на 9% (380 млн кубометров).

Оба хранилища, как и их операторы, находятся под контролем «Газпрома». GSA вообще принадлежит «Газпром экспорту» и «Газпром ПХГ»

Очевидно, что, отбирая последний газ из хранилищ, «Газпром» пытается компенсировать провал в поставках газа из России из-за профилактического ремонта газопровода Ямал — Европа.

Традиционно он длится пять дней. Однако в этом году, судя по сообщению оператора польского участка Gaz-System, техобслуживание магистрали успеют сделать за три дня. При этом определенные объемы продолжают поступать в Германию. По данным ENTSOG, 6 июля поставки на исходной точке в Германию «Мальнов» снизились с 82 до 30 млн кубометров в сутки.

«Газпром» сообщал, что даты плановых ремонтов газопроводов согласовали в 2020 году. Однако текущие запасы газа в европейских хранилищах находятся на рекордно низком уровне в 52 млрд кубометров. По сравнению с началом июля прошлого года разница составляет 34 млрд кубометров. И «Газпром» максимально использует свои законтрактованные транзитные мощности.

Зампред правления компании Елена Бурмистрова заявляла, что «Газпром» выполняет все контрактные обязательства, а дополнительные заявки покроет после запуска «Северного потока-2», который может состояться осенью.

Единственным направлением, на котором можно нарастить экспорт в Европу, является Украина

Однако доптранзит при месячном бронировании обходится в три раза дороже польского транзита и вдвое — «Северного потока». Кроме того, большие объемы транзита «Оператор ГТС Украины» продает на аукционах без гарантий.

Тем временем поставщики СПГ максимально снизили экспорт сжиженного газа в Европу, предпочитая более выгодные рынки Азии и Южной Америки. А в середине июня на 26 дней встал на ремонт один из крупнейших терминалов СПГ в Европе — Gate, что в Нидерландах. Через него ежесуточно подавали более 40 млн кубометров.

13 июля на 10 дней планового ремонта встанет и «Северный поток»

По нему подают в Германию более 160 млн кубометров в сутки. Остановка самого главного газопровода из России в Германию может полностью остановить закачку газа в немецкие хранилища, однако запуск первой нитки «Северного потока-2» осенью позволит компенсировать выпавшие объемы.

Несмотря на напряжение на газовом рынке, за последние сутки спотовые цены на газ с доставкой «на день вперед» на самой ликвидной бирже Европы TTF снизились c $435 до $390 за тысячу кубометров.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач считает, что цены на газ были аномально высоки. «И, как видно, обусловлены игрой на повышение на сырьевых рынках. В то же время есть и фундаментальные основания под ростом — низкие запасы, отток СПГ, дорогие квоты и более высокий потребительский спрос», — говорит эксперт.

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