Большинство из нас склонны обманывать себя

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7 июля 2021, 17:04 Источник: lika-bo.livejournal.com

Обманывать других – это одно удовольствие. А обманывать себя – другое. Особенное. Со сладких привкусом. Последствия только от самообмана не очень, а так все хорошо.

Самообманом мы занимаемся с такой регулярностью, что упорству можно позавидовать. Эту бы энергию да в мирное русло! Но нет. Самообман нам милее и роднее всего! И не важно, что логики никакой. Что это искажение восприятия. Что это и есть на самом деле обман самого себя.

Ведь это так здорово жить с убеждением, что:

1. Мы не только умеем, но и практикуем чтение мыслей других людей.

С абсолютной точностью знаем, что думают о нас соседи, как относятся коллеги и даже продавщица в магазине у дома. И не важно, что мы никогда даже не интересовались у этих людей, что они думают на самом деле. Нам же виднее. В этом вопросе мы не можем заблуждаться.

2. Лучше именитых экстрасенсов можем предсказать будущее.

Любое. Даже от нас не зависящее. За примерами далеко ходить не надо. С утра, видимо подсоединившись к вселенскому разуму, с уверенностью объявим окружающим, что опоздаем на работу. На этой самой работе, снова куда-то подключившись, во всеуслышание заявим, что не справимся с поставленной задачей вовремя. И, что самое интересное, так и будет! Действительно чудо способности есть у нас!

3. Детективам и не снились такие навыки обобщения, которыми обладаем мы.

Так профессионально сложить отдельные события в общую картину, чтобы сделать единственно верный вывод – это талант. Опоздал человек на работу. Какой вывод? Он всегда и везде опаздывает. Случайно что-то уронил – с ним так всегда. Он неудачник. Разве не чудеса индукции?

4. Умеем не видеть и не слышать то, что сломает нашу картину мира.

Окружающим даже не стоит пытаться переубедить нас в том, в чем мы уверены наверняка. Включаются все защитные механизмы сразу. Если мы уверены, что не можем достичь чего-то, то любые примеры нам можно приводить наших прошлых успехов – бесполезно. Мы непоколебимы и твердо стоим на своем.

5. Не бывает никаких иных цветов, кроме черного и белого.

Иными словами, все может быть либо хорошо, либо плохо. Средних значений не бывает, как и серой зебры. И это мы используем как в отношении себя, так и окружающих. Работаем мы или хорошо, или плохо. Кто-то относится к нам либо хорошо, либо плохо. Третьего не дано.

6. Мы всесильны и все зависит от нас!

Мы и только мы виновны в чем-то случившемся. Мы и только мы молодцы, если произошло что-то хорошее. Если не получилось ужиться в коллективе, то чья вина? Коллектива? Нет. Выполнили работу раньше срока, без переделок и прочего – кто молодец? Коллега? Тоже нет. Мы, мы и еще раз мы.

Самообманом занимаются не все...

Говорят, есть люди, которые на столько развили себя, что контролируют все свои мысли и поступки, включая бессознательные. Но таких мало и они легендарны. Большинство из нас все-таки склонны обманывать себя в том или другом. Главное, чтобы это не становилось образом жизнь. Со стороны все-таки это глупо, смешно и совсем не логично.

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