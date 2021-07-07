В Британии пообещали новые заходы кораблей в

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7 июля 2021, 15:41 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Как утверждает британский министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. "Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", - заявил во время слушаний в Палате общин глава МИД страны Доминик Рааб.

Через воды Украины пусть ходят. К примеру возле Одессы, это пожалуйста. А Крым цэ не Украина и британский эсминец это понял, сменив по требованию российских пограничников курс, тем самым признав их требования.

Кстати, пользуясь случаям, отвечу некоторым комментаторам в блоге, которые визжали после прохода эсминца, что де:

1. Стреляли аж с 3 миль! Это угроза ни о чём... 2. Эсминец прошёл как по струнке по заднему двору российских территориальных вод... 3. Пограничный сторожевик не смог догнать эсминец и заставить его сменить курс...

Отвечаю:

1. Учите матчасть, граждане. Такие расстояния, тем более на флоте - это вообще ни о чём. 30 кабельтов даже 115 лет назад в русско-японскую войну не считались дальними дистанциями, да и средними тоже. Уже во вторую мировую такие расстояния стали дистанциями ближнего боя. А с той войны уж 80 лет как прошло.

2. Таким комментаторам показываешь зафиксированный на marinetraffic курс эсминца, а они упорно не видят, что эсминец не шёл по струнке. Сперва судёнышко изобразило курс по касательной, но не заходя в воды, потом резко изменило курс (первая ложь британцев, что корабль шёл по струнке), чтобы занырнуть и пройти по российским территориальным водам. Однако после вынуждено изменил курс на выход из российских вод (вторая ложь британцев и им подхрюкивающим, что HMS Defender шёл по струнке). Прецедентов, которые так любят британцы в своём праве не вышло, сошёл кораблик с "боевого курса".

3. А сторожевик, тем более пограничный, и не должен гоняться с кораблём 1-го ранга, равно как и топить его. У сторожевика одна единственная задача - отработать обязательную программу по визуальному контакту, предупреждения по радио и по предупредительным выстрелам, чтобы не было потом претензий, когда за эсминец возьмутся всерьёз авиация или Бастионы Причём, справедливости ради, даже на тех кадрах, что распространили британские СМИ, видно, что сторожевик был совсем недалеко от эсминца, заставляя британца сменить курс.

П.С.

Самое смешное, что британцы пытались замести следы, что эсминец изменял курс. Спустя пару часов после инцидента HMS Defender фантастическим образом оказался за 2500 км в Бахрейне (и это по прямой, через горы и пустыни). Британцы переключили автоматическую идентификационную систему расположения эсминца на другой корабль, наивно полагая, что этим введут всех в заблуждение. Не вышло.

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