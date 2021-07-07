В американской медицине действуют средневековые правила

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7 июля 2021, 14:26 Источник: olegmakarenko.ru

Американец жалуется на жизнь — его инсулин выпал из холодильника, и ребёнок случайно положил лекарство в морозильную камеру. Это не страховой случай, поэтому американцу теперь нужно выложить 800 долларов (60 тысяч рублей) на новую дозу...

Либо он может сэкономить и пропустить приём инсулина, надеясь, что не умрёт при этом, как один из его студентов...

Американцу напоминают, что Фредерик Бантинг, изобретатель инсулина, продал патент университету Торонто за символическую цену в 1 доллар. Господин Бантинг хотел, чтобы его лекарство было доступно каждому.

В комментариях выложили табличку с ценами на инсулин в разных странах мира. Оказывается, в большей части стран мира «стандартный юнит» инсулина стоит 5-15 долларов, тогда как в США — около 100 долларов.

Цены постоянно растут. В 2019 году некоторые американцы платили за свой инсулин по 500-1000 долларов в месяц. Сейчас в США началась серьёзная инфляция — вероятно, цены ещё выше. Если учесть, что очень многие в США живут «от зарплаты до зарплаты», эти суммы больно бьют по карману больных диабетом.

Казалось бы, решение очевидно...

Купить дешёвый инсулин в России или, например, в Австралии, а потом привезти в США, чтобы перепродать с двойной накруткой. Простые американцы будут выстраиваться в очередь за иностранным лекарством, если смогут купить его в 10 раз дешевле.

Проблема в том, что низкая цена инсулина в Австралии, Франции, Японии и так далее — это исключительно заслуга рыночной экономики и капитализма. Производители конкурируют друг с другом, повышая качество и снижая стоимость продукции. Довольные клиенты покупают лекарство по адекватной, доступной для себя цене.

На примере США, как на примере контрольной лабораторной крысы, мы можем наблюдать, что было бы в этих странах без капитализма. В Америке капитализм изувечен в нескольких местах — в частности, в медицинской отрасли.

В американской медицине действуют средневековые правила

Так называемая «Большая Фарма», группа крупных фармацевтических концернов, установила завышенные в десятки раз цены на лекарства. Игроки, которые не входят в гильдию, продавать лекарства не имеют права. Я не могу вот так просто купить контейнер инсулина в Петербурге и отправить его в Нью-Йорк — Большая Фарма пролобировала запрет на подобные операции. По той же причине я не могу построить в Мичигане завод по производству инсулина: Большая Фарма прикажет ручным политикам или закрыть его, или душить бюрократией до тех пор, пока издержки не вынудят меня поднять цену на инсулин до средней по США.

Отличным решением проблемы для США был бы возврат к здоровому капитализму — глобальная чистка лицензионных и бюрократических удавок, при помощи которых Большая Фарма душит своих конкурентов. Кстати, чистка помогла бы и американскому бизнесу — рынок США огромен, и многие захотели бы открыть в США новые производства по выпуску лекарств.

На практике такое вряд ли возможно: Большая Фарма слишком сильна, власти США слишком коррумпированы...

... а американский народ слишком малообразован, чтобы верно определить свою проблему. Вместо того, чтобы требовать возврата к живительному рынку, который за год-другой опустит цены на инсулин в 20 раз, народ требует «бесплатного» лечения, то есть требует удовлетворять бесконечные аппетиты Большой Фармы из бюджетных денег. Местные журналисты, опять-таки, понимают, кто их кормит, и не забывают публиковать статьи с призывами покупать только дорогой инсулин, так как его заряженная цена якобы оправдывается высоким качеством.

Понятно, что разговоры про какое-то особенное качество американских лекарств не имеют под собой оснований. В Европе массовая медицина гораздо лучше американской, продолжительность жизни там выше, а инсулин стоит на порядок дешевле. Разница в ценах — это разница между двумя экономическими системами, между средневековой системой гильдий и свободным рынком.

Спасибо капитализму!

На полках наших магазинов есть еда и лекарства, причём по доступным ценам. Если бы мы жили без капиталистов, что-нибудь непременно было бы пустым — либо прилавки, либо наши кошельки.

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