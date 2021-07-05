Эффективность кубинской вакцины «Abdala» - 92,3%

На днях кубинские СМИ сообщили о высокой эффективности вакцины «Abdala» против СOVID-19. Научной публикации пока нет. Тем не менее некоторая конкретика известна:
- Иммуноген вакцины – рекомбинантный белок RBD, продуцируемый бактериями
- Этот иммуноген привязан (конъюгирован с) к белку-носителю – токсоиду столбнячного токсина (токсоид - «убитый» токсин)
- По данным Фазы 1 и 2 клинических испытаний, вакцина безопасна (не вызывает серьёзных побочек) и имеет хорошую иммуногенность (вырабатываются нейтрализующие антитела). Опять же научных публикаций о Фазе 1 и 2 нет.
- Полный курс вакцинации включает 3 инъекции с двухнедельными интервалами между ними.
- В 3-х клинических испытаний Abdala участвуют около 48 тысяч добровольцев. Протективная эффективность оценивалась по разнице в заболеваемости COVID-19 в группах «вакцина» и «плацебо».
- Протективная эффективность 92,28% (95%ДИ 85,7 – 95,8%) рассчитана исходя из распределения 153 случаев COVID-19, развившихся у испытуемых через 14 и более дней после введения 3-й дозы: в группе «вакцина» - 11 случаев, в группе «плацебо» - 142 случая.
Некоторые страны (Аргентина, Мексика, Ямайка, Вьетнам, Венесуэла, Иран) уже выразили интерес к этой вакцине. Предполагается, что скоро разработчиками/производителями будет подана заявка в ВОЗ на получение статуса EUL. Кстати, есть кубинские вакцины, которые имеют «предквалификацию ВОЗ» (это даже выше, чем статус EUL).
Поддержите издание
Конечно, чтобы корректно оценить вакцину Abdala нужно дождаться публикации научных отчётов о её клинических испытаниях. Помимо рандомизированных клинических испытаний, эта вакцина уже используется в рамках масштабного «интервенционного испытания» (привито более 120 тысяч человек). Это позволяет надеяться, что вскоре появятся данные о безопасности и эффективности вакцины Abdala в реальных условиях.
Кстати, Abdala не единственная кубинская вакцина против COVID-19...
Остается только поражаться, как этой маленькой стране, в течении многих десятилетий находящейся в экономической блокаде, удалось создать одну из лучших в мире систем здравоохранения (а с учетом затрат, лучшую) и осуществлять полный цикл наукоёмких биотехнологических разработок. Далеко не полный список последних включает генно-инженерный интерферон, рекомбинантную вакцину против гепатита В, вакцины против менингита (против менингококка типа С – впервые в мире!), и теперь вакцины против COVID-19. Но это уже отдельная и большая тема.
Проф_АФВ
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости