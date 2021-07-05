Эффективность кубинской вакцины «Abdala» - 92,3%

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5 июля 2021, 19:50 Источник: prof-afv.livejournal.com

На днях кубинские СМИ сообщили о высокой эффективности вакцины «Abdala» против СOVID-19. Научной публикации пока нет. Тем не менее некоторая конкретика известна:

- Иммуноген вакцины – рекомбинантный белок RBD, продуцируемый бактериями

- Этот иммуноген привязан (конъюгирован с) к белку-носителю – токсоиду столбнячного токсина (токсоид - «убитый» токсин)

- По данным Фазы 1 и 2 клинических испытаний, вакцина безопасна (не вызывает серьёзных побочек) и имеет хорошую иммуногенность (вырабатываются нейтрализующие антитела). Опять же научных публикаций о Фазе 1 и 2 нет.

- Полный курс вакцинации включает 3 инъекции с двухнедельными интервалами между ними.

- В 3-х клинических испытаний Abdala участвуют около 48 тысяч добровольцев. Протективная эффективность оценивалась по разнице в заболеваемости COVID-19 в группах «вакцина» и «плацебо».

- Протективная эффективность 92,28% (95%ДИ 85,7 – 95,8%) рассчитана исходя из распределения 153 случаев COVID-19, развившихся у испытуемых через 14 и более дней после введения 3-й дозы: в группе «вакцина» - 11 случаев, в группе «плацебо» - 142 случая.

Некоторые страны (Аргентина, Мексика, Ямайка, Вьетнам, Венесуэла, Иран) уже выразили интерес к этой вакцине. Предполагается, что скоро разработчиками/производителями будет подана заявка в ВОЗ на получение статуса EUL. Кстати, есть кубинские вакцины, которые имеют «предквалификацию ВОЗ» (это даже выше, чем статус EUL).

Конечно, чтобы корректно оценить вакцину Abdala нужно дождаться публикации научных отчётов о её клинических испытаниях. Помимо рандомизированных клинических испытаний, эта вакцина уже используется в рамках масштабного «интервенционного испытания» (привито более 120 тысяч человек). Это позволяет надеяться, что вскоре появятся данные о безопасности и эффективности вакцины Abdala в реальных условиях.

Кстати, Abdala не единственная кубинская вакцина против COVID-19...

Остается только поражаться, как этой маленькой стране, в течении многих десятилетий находящейся в экономической блокаде, удалось создать одну из лучших в мире систем здравоохранения (а с учетом затрат, лучшую) и осуществлять полный цикл наукоёмких биотехнологических разработок. Далеко не полный список последних включает генно-инженерный интерферон, рекомбинантную вакцину против гепатита В, вакцины против менингита (против менингококка типа С – впервые в мире!), и теперь вакцины против COVID-19. Но это уже отдельная и большая тема.

Проф_АФВ

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