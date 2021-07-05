Почему Россия теряет программистов

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5 июля 2021, 15:17 Источник: olegmakarenko.ru

Прожиточный минимум в Петербурге для трудоспособного населения — 13 тысяч рублей. Посмотрите на объявление — программисту предлагают на 500 рублей меньше прожиточного минимума, всего лишь 12,5 тысяч. Видимо, недостающую сумму придётся ежемесячно выпрашивать у жены или у родителей.

Вот типичное объявление о вакансии:

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Ведущий инженер-программист от 12 500 руб./месяц

Опыт работы от 3 лет, высшее образование, полная занятость. Возможность самореализации за счет разработки инновационных продуктов, оформления патентов на продукцию

Компания: Научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ осуществляет исследования в области МТО ВС РФ.

Обязанности: ...руководить разработкой инструкции по работе с программами, проверять необходимую техническую документацию, внедрять программы и программные средства...

Требования: Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование. Опыт работы от 3 лет.

Условия: Работа в г. Санкт-Петербург, оформление по Трудовому Кодексу РФ.

Полная занятость. Оклад 12 500 руб./месяц + квартальные бонусы при выполнении плана. Ежегодный оплачиваемый отпуск.



Если вы подумали, будто речь идёт о каком-нибудь стажёре, которому за счастье получить опыт работы и бесплатно, спешу огорчить. Речь идёт даже не о старшем программисте, а о «тимлиде», руководителе группы разработчиков. Разумеется, от соискателя требуются и опыт работы, и профильное высшее образование.

Офис фирмы расположен у метро, в самом центре города. Это солидное предприятие, так что вы можете сами вообразить, за какие копейки работают программисты в стартапах и в маленьких фирмах.

А вот, для сравнения, вакансия водителя. Водители в городе в почёте, так что платят им вдесятеро больше, уже 120 тысяч рублей

Требования минимальные — опыт работы 1 год, испытательный срок 1 месяц. Есть разные плюшки типа фирменной спецодежды, обучения, корпоративной мобильной связи и скидок на продукцию компании.

Разительный контраст с программистами, верно?

Простой водитель в Петербурге может без труда содержать двух-трёх личных программистов, чтобы они, к примеру, помогали с информатикой его детям или писали скрипты для игры в танчики.

Такое возможно только в России...

В США, к примеру, программисты получают по 180 тысяч долларов в год! (на карте годовые доходы програмистов в США). В переводе на рубли получается 13 миллионов. Огромная для россиян сумма. Программист с зарплатой в 12,5 тысяч рублей не сможет столько заработать за всю свою жизнь, даже если устроится на работу в 22 года, сразу после института, а на пенсию выйдет в 80 лет.

Водители в США, разумеется, получают значительно меньше. Это неквалифицированный труд, он стоит меньше

Не стоит удивляться, что Россия стремительно теряет программистов, которые или эмигрируют, или переходят на нормально оплачиваемые позиции водителей и курьеров. Стоит удивляться другому: что с такими зарплатами в России кто-то на Западе верит ещё в наивные сказки про русских хакеров.

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