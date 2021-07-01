Власти Норвегии обязали маркировать отретушированные фотографии

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

1 июля 2021, 17:32 Источник: masterok.livejournal.com

Ехал как-то в блог-туре с инстаграммершами. Погода пасмурная, а места проезжаем красивые. Фотографировать смысла нет, но так себе на память щелкнул. Потом в автобусе смотрю в аккаунте у соседки по креслу офигительное фото в ясную погоду, светлое, красочное и ровно в том же месте где мы стояли...

Спросил когда она его сделала? Оказывается – сейчас. А небо поменять на ясное и солнечное можно нажатием кнопки, ну и остальные манипуляции с цветами и самой персоной на фотке делается за пару минут.

Вот так люди лайкают фотки, которые по сути являются художественными картинками и не имеют отношения к реальности.

И тогда власти Норвегии обязали блогеров маркировать отретушированные фотографии на рекламных постах в соцсетях. Отличная идея...

Парламент Норвегии принял поправки к закону о маркетинге, которые обязывают инфлюенсеров и компании делать пометки в рекламных постах, если фотографии были отретушированы. На это обратил внимание жкрнал Vice.

За принятие поправок проголосовали 72 членов парламента, против —15. Позже король Норвегии решит, когда закон вступит в силу. Согласно новому закону, реклама, в которой тело или лицо отретушировали, должна иметь стандартную маркировку, разработанную норвежским Министерством по делам детей, равноправия и социальной интеграции.

Среди примеров манипуляций, требующих маркировки, власти приводят увеличение губ, сужение талии или добавление мышц. Из текста закона неясно, попадают ли под новые правила изменение освещения или насыщенности на фотографии.

Закон распространяется на снимки инфлюенсеров и знаменитостей, если они «получают какую-либо оплату или другую выгоду» за публикацию отретушированной фотографии в фейсбуке, инстаграме, снэпчате, тиктоке или твиттере. За нарушение установили санкцию в виде штрафа, а в случае злостного нарушения — лишение свободы.

Закон приняли на фоне общественных дебатов в Норвегии по поводу «kroppspress» — «давления стандартов красоты». В предложении норвежскому парламенту Министерство сослалось на результаты исследований, согласно которым «стандарты красоты» способствуют снижению самооценки у молодёжи.

«Нереалистичные стандарты красоты присутствуют на рабочем месте, в общественном пространстве, дома, в СМИ.Они присутствует всегда, часто незаметно, и с ними трудно бороться. Требование маркировать отретушированную или иным образом обработанную рекламу — одна из мер против давления стандартов красоты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Министерство признаёт, что требование может быть трудновыполнимым, поскольку не всегда легко определить, была ли фотография отретуширована. Как передаёт местная газета Verdens Gang, инфлюенсеры Норвегии на закон отреагировали положительно.

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