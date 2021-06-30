«Роскосмос» решил отказаться от последнего корабля-ретранслятора

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30 июня 2021, 19:09 Источник: zelenyikot.livejournal.com

50 лет назад экипаж «Союз-11» после разделения отсеков корабля трагически погиб во время посадки. Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев возвращались без скафандров, при разгерметизации спускаемого аппарата на большой высоте они не смогли пережить условий околокосмической разреженной атмосферы.

Память об их полёте была увековечена в названиях трех космических судов флота Службы космических исследований. Но и стальные красавцы не все смогли пережить «разделение Союза». Сегодня важно сохранить последнего «Пацаева», как свидетеля ранней эпохи покорения космоса.

Сегодня только Китай обладает флотом океанских судов-ретрансляторов, которые сопровождают пролетающие над океаном космические аппараты. Когда-то такой флот был и у Советского Союза, но сейчас остался только один — научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев».

«Пацаев» — последний сохраненный корабль из некогда знаменитого флота Службы космических исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР. История гибели остальных грустна и трагична.

Для чего нужны такие суда?

Космический аппарат или даже пилотируемый корабль — это автоматическое устройство, которое летит по заложенной программе. Для контроля выполнения программы полёта спутники передают по радио на Землю телеметрию — информацию с различных датчиков о своем состоянии. Температура, заряд аккумулятора, данные об ориентации, давление в топливных баках, и много-много иных характеристик.

Для приема телеметрии нужны и наземные радиостанции

Для передачи команд на летящий в космосе корабль или аппарат также нужны ретрансляторы. Спутник на низкой околоземной орбите оборачивается вокруг планеты примерно за 90 минут. Для наблюдателя с поверхности, спутник пролетит от одного до другого края горизонта примерно за 7 минут. То есть столько одна наземная станция способна поддерживать связь с околоземным аппаратом. Остальной путь по орбите спутник проделает без «присмотра».

Для поддержания связи с космическими аппаратами нужно много наземных станций по всему земному шару

Даже если у вас самая большая страна в мире, с помощью наземных станций постоянной связи с космосом не добиться, ведь 2/3 поверхности Земли — это вода. Решения тут может быть два: либо создавать принимающие и передающие станции на воде, либо размещать ретрансляторы в космосе. Например, Китай создал свой океанский космический флот, а у NASA для этих целей есть три спутника TDRS на геостационарной орбите. Благодаря им можно поддерживать связь с низколетящим спутником практически по всей его траектории.

У России есть похожая система «Луч», но она закрывает не весь земной шар

Однако её достаточно, чтобы «Роскосмос» решил отказаться от «Пацаева». Хотя в некоторых случаях, наличие океанского судна могло бы помочь, так при запуске «Фобоса-Грунта» ученые просили астрономов-любителей всех стран присмотреть за нашей станцией.

Всего несколько лет назад «Пацаев» ещё служил нашей космонавтике, даже не покидая своей стоянки в Калининграде. Он был самым западным звеном в наземной цепочке Командно-измерительных комплексов, протянувшихся по России.

Его антенны отслеживали перемещение МКС

Но несколько лет назад «Роскосмос» построил новую наземную станцию, на самом западе Калининградской области, и «Пацаев» стал окончательно не нужен в качестве ретранслятора.

Кроме прямой космической работы «Виктор Пацаев» долгие годы выполняет другую, не менее важную функцию — образование и сохранение памяти о первых десятилетиях советского покорения космоса. Судно занимает место у причала «Музея Мирового океана» в Калининграде, принимает экскурсии, команда проводит занятия и поддерживает оборудование в рабочем состоянии.

К сожалению, в современном мире эта деятельность нерентабельна. Пока «Пацаев» работал как наземная станция, то получал финансирование от госкоспорации, но сейчас стал «непрофильным активом».

Руководство госкорпорации предлагает новые амбициозные проекты: лунная программа, многоспутниковые группировки, околоземная посещаемая станция, ядерный буксир… и музейная деятельность никак не входит в эти планы.

Госкорпорация рада бы снять с баланса судно, и отдать кому-нибудь, но никто не берет

Точнее, на горизонте появлялось какое-то ООО, которое обещало сделать из судна туристический объект. Но этим планам не поверили ветераны космического флота. Их стараниями судну было присвоено звание Объекта культурного наследия. И тогда Минобороны пообещало без перемещения включить судно в состав морского филиала парка «Патриот», который создают в Кронштадте.

Но у военных есть условие — судно должно пройти капитальный ремонт

Требуется на это около миллиарда рублей. У ветеранов космического флота столько денег нет, но они держатся, и вместе с ними пока держится «Космонавт Виктор Пацаев», хотя и в полной неопределенности. Судно ветшает, хотя и продолжает принимать экскурсии, но как долго это продлится никто не знает...

Будете в Калининграде, не упускайте возможность взглянуть на памятник исчезнувшей цивилизации!

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