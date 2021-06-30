Англия снова гадит, потому что США и ЕС медлят с «кузькиной матерью»

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30 июня 2021, 14:17 Источник: ng.ru/blogs/filatov

Решение о проходе эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма не было ошибкой или спонтанным и принималось лично премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Более того, оно было доведено до военного командования еще за два дня до инцидента.

Об этом спустя двое суток сообщила авторитетная газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны Британии. При этом появление документов журналисты объяснили предельно нелепо: нашли их на остановке.

По факту это означает, что мы имеем дело с банальным «сливом информации» от администрации Джонсона

Из газеты все узнали, что маршрут прохода корабля был разработан и предложен министром обороны Беном Уоллесом. Против этого плана выступил глава британского МИДа Доминик Рааб. Решение осталось за премьером и он его принял, понимая, что обостряет отношения с Россией. Но зачем?

Во-первых, США и ЕС медлят с выполнением обещания, данного Украине «показать Кузькину мать» России. А Борис Джонсон тут как тут - «не побоялся русского медведя».

Во-вторых, выбор маршрута в обход территориальных вод России означал бы, что Великобритания всё же признает Крым нашим. А это плохая история для английского электората.

В третьих, Борис Джонсон - политик, ориентирующийся на настроение электората. Достаточно вспомнить, как он быстро менял свою позицию по Брекситу. Он чувствует запрос англичан на антироссийскую риторику и быстро его отрабатывает. «Малой кровью», так сказать.

Так что узнали все и вся о процессе принятия решения с подачи самого премьера и в его же интересах. «Эпическим фиаско» был побег эсминца из российских вод, но выиграл от ситуации глава британского правительства.

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