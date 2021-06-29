«Утопит ли Султан в Черном море конвенцию Монтре»

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29 июня 2021, 18:56 Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору. И тут же раздались голоса туркопессимистов: дескать, теперь Султан наверняка запустит в Черное море американские авианосцы — в обход конвенции Монтре.

Однако не все так просто. Конвенция Монтре, ограничивающая действия Анкары по контролю над проливами, остается в силе. В документе стра́ны делятся на черноморские и «неприбрежные к Черному морю», доступ к проливам у них разный. Режим прохода делится на военное время и мирное, кроме того, Турция может быть стороной конфликта или нет.

Главный вопрос: когда появится канал «Стамбул», вольна ли будет Турция по своему усмотрению, без оглядки на международные нормы, пропускать по нему суда «неприбрежных» держав?

Дело в том, что в конвенции Монтре сказано однозначно: «Упорядочить проход и судоходство в проливе Дарданеллы, в Мраморном море и в Босфоре, обнимаемых общим определением "Проливы"». То есть судно, прошедшее Дарданеллы из Эгейского моря, подпадает под действие конвенции, вне зависимости от того, каким водным маршрутом оно войдет в Черное море, через «Стамбул» или Босфор.

Хорошо, а если Эрдоган построит еще и канал, обходящий Дарданеллы? Выкопать его даже легче, чем «Стамбул», — северо-восточнее Гелиболу есть немало подходящих мест.

Однако, как мы помним, частью «Проливов» является и Мраморное море. Так что еще один канал не поможет. Разве что он должен соединять напрямую Эгейское и Черное моря. Причем, чтобы в него влез авианосец, водная артерия должна быть очень широкой и глубокой.

То есть юридически «Стамбул» не внесет существенных изменений в конвенцию Монтре

Поэтому словам Эрдогана о том, что главная цель сооружения канала — разгрузить Босфор, а вовсе не обхитрить международное сообщество, можно верить. «К 2050 году через Босфор будет следовать 78 тыс. судов в год, тогда как безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тыс. судов», — заявил турецкий лидер на церемонии начала работ. Он, кстати, напомнил, что в 1930-х годах (конвенция Монтре подписана в 1936-м) через Босфор ежегодно следовало в среднем 3 тыс. судов, а сегодня этот показатель достигает 45 тыс.

Проход через Босфор, Мраморное море и Дарданеллы для причерноморских государств носит не разрешительный, а уведомительный характер

Другими словами, нам все равно, как Турция решает свои инфраструктурные проблемы — строит каналы, перевозит суда по железной дороге или даже носит их на руках — а проливы должны быть открыты днем и ночью.

Для нечерноморских держав ограничителем, согласно конвенции, является тоннаж военных судов и продолжительность их нахождения в Черном море. А вовсе не способ их попадания в его акваторию.

Если же по каким-то причинам следующим турецким президентам придет все же в голову закрыть для наших военных судов проливы, то, как сказал один мой знакомый морской офицер, у России есть в запасе способ расширить Босфор самостоятельно на несколько километров. И в Анкаре прекрасно об этом знают. Поэтому вряд ли посмеют нам помешать пользоваться проливами.

Вопрос на самом деле немного сложнее, чем кажется...

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