«Людей в белых халатах» десятилетиями окучивают западные фармкомпании

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

25 июня 2021, 16:26 Источник: olegmakarenko.ru

Постоянный читатель, пожелавший остаться инкогнито, рассказывает неприятные вещи о российских врачах. Мы все знаем, что большая часть наших врачей — или настоящие герои, или как минимум хорошие профессионалы, добросовестно выполняющие свою тяжёлую и опасную работу. Вместе с тем среди врачей и те, кого мой друг-проктолог называл когда-то «людьми в белых халатах»...

Строки из письма:

Вот с чем сталкивался лично я и множество других граждан по всей стране. В поликлинику если приходит человек, то врач ему выписывает лекарства. Только, зачастую, не в виде рецепта. В виде записей от руки на листочках с фирменными логотипами западных фармкомпаний или наименованием иностранных препаратов. Разумеется, коммерческих наименований.

То есть десятилетиями российских врачей окучивают представительства иностранной фарминдустрии. Российские препараты и российских производителей они не желают уважать. Насколько бесплатно такое сотрудничество в настоящее время для медиков, мне не известно — предоставление «знаний» о препаратах подкупом не считается, предоставление писчей бумаги для записей с логотипами компаний или коммерческим наименованием медпрепаратов подкупом не считается (кстати, лично знакомая мне завхоз одного из медучреждений сообщила, что медики сами вынуждены приобретать канцелярию за свои деньги в их медучреждении — бюджеты на закупки канцелярии в медучреждении урезали — все пошло на увеличение зарплат медикам).

Но то, что в пропаганду западной фарминдустрии в России вкладывались миллиарды помимо рекламы в СМИ западными компаниями — факт

У каждого врача минимум несколько родственников. Каждый врач учился ранее вместе с массой будущих врачей, был интерном, ординатором. Свой круг знакомых за пределами врачебного сообщества. А кому верят наши люди? Товарищам и врачам! А кто представителями медицинских компаний в России работает? Как правило – бывшие врачи, как вариант – люди с медицинским образованием или с фармацевтическим. Соответственно, я убежден, что в России целенаправленно со стороны западных компаний, в том числе тех, которые являются производителями вакцин от коронавируса, ведется борьба с российскими вакцинами, а значит и с вакцинацией в России в целом.

Слухи об опасности прививок от коронавируса в целом (любых) они могут распространять без ущерба для себя, так как на наш рынок их не пустят

Соответственно, в России это бьет исключительно по российским прививкам. Наших врачей используют в темную представители фармкомпаний, убеждая их в неэффективности российских производителей фармпродукции в целом. Более того, низовые представители фармкомпаний также могут быть убеждены в собственной искренности, когда рассказывают о неэффективности российской фармы в целом.

Я просмотрел фильм «Смерть по рецепту». Оказалось, что «Астра Зенека», «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон» платили многомиллионные штрафы в разных странах. За подкуп врачей и чиновников. Случаи оплаты российским медикам со стороны западных фармкомпаний обнаруживали ранее и российские проверяющие органы. В частности, руководитель Антимонопольного комитета России сообщил в этом фильме о получении денег врачами от западных компаний – при проверках в фармкомпаниях обнаруживали ведомости об оплате. Также о платном сотрудничестве иностранных фармгигантов и российских медиков сообщил бывший сотрудник Росздравнадзора Михаил Гетьман.

Результат? Потенциально — тысячи погибших наших сограждан

Задача властей — строго пресекать «бесплатное» сотрудничество западной фармы и медиков России и тем более – платное. Это до добра не доведет. Антипрививочная тихая пропаганда части медиков может вылиться в тяжелейшие последствия. При этом они искренне убеждены в своей правоте и вредителями себя не считают — наоборот, "заботники".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости