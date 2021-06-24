Грустная правда о Германии

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

24 июня 2021, 18:51 Источник: olegmakarenko.ru

Мои свежие и непосредственные записки о том, что тут происходит. Я в своё время работал (кроме России) в США, в Скандинавии и в нескольких странах западной Европы. Сейчас работаю в Германии. Вот с чем я здесь столкнулся:

1. Цифровизация на уровне постсоветских 1990-х

Для регистрации твоей прописки, социального статуса и прочего ты должен лично (!) прийти в государственный офис. Никаких удалённых цифровых решений как в России нет в принципе. При этом ты для начала должен найти дефицитный временной интервал, чтобы забронировать время в государственном офисе (может быть на 1 месяц вперёд). До этого ты официально нарушитель...

2. Обязательно-принудительная медицинская страховка

Человек, рассчитывающий на указанный ему уровень зарплаты, не знает, что «в нагрузку» к ней он получает обязательно-принудительные вычеты из своей чистой зарплаты на медицинскую страховку. Рассчитывал варианты государственной, и частной страховки: получается, что при собственных выплатах в год 1000/1200 евро, обязательные платежи в месяц составляют 330 евро. То есть ты вообще ничего не делаешь по медицине, но заплатить обязан.

3. Аренда жилья

Дикая нехватка жилья в больших городах приводит к тому, что арендодатели становятся диктаторами. Процесс даже соискания на объект аренды, без всяких шансов на то, что ты его получишь, становится приёмом на работу в спецслужбу: ты обязан предоставить рабочий контракт, выписку с предыдущих 3-х месяцев зарплаты, характеристику от прежнего арендодателя, анкету кто ты такой, и т.п. На этом рынке более 90% занимают посредники.

В Германии жильё сдают пустое. Единственное, что там есть – оборудованные ванна и туалет. Как бонус – кухня (при этом ценник взлетает). 40% всех резидентов страны снимают жильё, причём всю жизнь.

4. Есть и плюсы

Оказалось, что тут всё очень красиво в плане оформления придомовых территорий, ненамного хуже, чем в Швейцарии. Ещё порадовали очень зелёные города, и маленькие, и большие. И в основном весьма приятная архитектура, как современная, так и классическая. Понятно, что многое было разрушено, но внешне это незаметно. В проспектах по аренде или продаже объекта почти везде графа «построено до или после 1945 года».

5. Почти никто из немцев не говорит по английски

Сюрпризом было то, что зачастую люди, не говорящие ни на каком языке, кроме немецкого, при этом говорили… по-русски! И в супермаркетах, и в аптеках, и в гостиницах, и офисах и даже на рынках. И в больших городах, и мелких деревушках. Такой концентрации русскоговорящих в Европе я больше нигде не видел.

6. Германия у меня всегда ассоциировалась с «Орднунгом», знаменитым немецким порядком

Шаблон был разбит в первые пару недель. Кроме чрезвычайно запущенной бюрократии, которая на запрос может отвечать неделями, проблемы возникали там, где я от них совершенно отвык. Одна из нескольких крупнейших германских служб доставки неделю кормила сообщениями, что «доставка будет сегодня». Кстати и DHL, которую купила немецкая Дойче Пост, в Германии работает отвратительно, я уже буквально через российский DHL выяснял нужные мне детали по германскому офису.

Шеф предупредил меня, что при переезде в новое жильё нужно заранее позаботится о контракте на интернет – его тут могут устанавливать… до трёх недель...

7. Про немцев

Довольно открыты (насколько вообще может быть открыт западный человек), контактны, даже не зная английского, почти всегда пытаются чем-то помочь. Не улыбаются автоматически, как жители США или Скандинавии, но и не «серьёзные», как Южная Европа. Что-то типа французов, бельгийцев, голландцев.

Ещё одно наблюдение - Германия кажется наиболее близкой к России. Это сложно обосновать формально, но ощущение такое есть на самом деле, и оно достаточно чёткое.

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