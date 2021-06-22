Ковид в США резко идёт на спад

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22 июня 2021, 17:40 Источник: levik.blog

Новости на эпидемиологическом фронте в Америке довольно хорошие. Но не лишним будет постучать по дереву, чтоб не сглазить. Выражая осторожный оптимизм, можно заявить, что страна медленно но верно выходит из пандемии. Даже самые "осторожные" штаты постепенно снимают ограничения, и жизнь возвращается к прежней.

Если посмотреть на график заболеваемости, то хорошо видно, что вакцина, которую разработали при Трампе, и широко распространили при Байдене даёт очень положительный результат:

По этой статистике видно, что почти 15 месяцев назад, 27 марта 2020 года, среднее число ново-выявленных заражений по стране превысило 12000 человек в день. И сейчас, впервые за весь этот период, количество случаев коронавируса упало ниже этого уровня.

Тут стоит оговориться, что реальное количество заражений в марте прошлого года почти наверняка было в разы выше: просто тогда администрация ещё не смогла развернуть сеть общедоступного тестирования, и анализ на коронавирус делали лишь очень серьёзно больным.

Безусловно, за такое улучшение в эпидемиологической обстановке можно благодарить именно вакцинацию, на которой сделала приоритет администрация Байдена. На сегодняшний день в стране привито хотя бы одной дозой почти две трети взрослого населения (18+):

Во многих штатах уровень вакцинации заметно выше. Например, в Вермонте, уже 85% взрослых получили хотя бы по одной дозе, а в Калифорнии и у нас в Нью Йорке счётчик на этой неделе перевалил через заветный рубеж 70%, что позволило властям в этих штатах практически полностью снять все карантинные ограничения. Например, в ресторанах Нью Йорка, начиная с этой недели, уже необязательно ставить столики в 2 метрах друг от друга.

Некоторые штаты тут значительно отстают: например, в Миссисиппи лишь 45% от взрослого населения получили хоть одну прививку. То есть, этот показатель практически вдвое меньше Вермонта. Соответственно, в штатах, где уровень вакцинации ниже, выше уровень заболеваемости.

Примечательно, что похожий тренд можно наблюдать во всём мире

Практически во всех странах с высоким уровнем вакцинации, сильно упало количество случаев вируса. А там, где с вакциной не очень - ковид продолжает бушевать. Любопытно, что даже перед лицом этой статистики остаются те, кто наотрез отказывается верить в эффективность коронавирусных прививок.

Ну а границы для привитых продолжают открываться. На этой неделе пришли новости что скоро можно будет в Швейцарию лететь...

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