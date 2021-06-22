Китай отклонил заявку США на посещение своей орбитальной станции

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22 июня 2021, 14:35 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Китайское национальное космическое управление (CNSA) отклонило заявку США на участие в научных работах на борту новой китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Причиной отказа названо несоответствие китайским стандартам с точки зрения научной ценности и технологий. Вместе с тем Китай пригласил к научному сотрудничеству 17 государств, включая Россию.

Китайские обозреватели полагают, что своим отказом власти страны «отомстили» США, которые не допускали космонавтов из КНР к миссиям на МКС.

PS

О проекте «Тяньгун»

В 2011 году на орбиту была запущен первый, тестовый вариант орбитальной станции «Тяньгун-1», несколькими годами позже был создан «Тяньгун-2». Нынешний проект масштабнее предыдущих. Базовый модуль собираемой сейчас станции был выведен на орбиту в апреле 2021, к нему должны присоединить еще два модуля.

17 июня первые тайконавты достигли новой орбитальной станции «Тяньгун». Для завершения строительства станции понадобится еще 11 запусков, запланированных на ближайший год. На орбиту выведут два лабораторных модуля, также запланирован запуск 4 грузовых и 4 пилотируемых кораблей. Строительство станции должно быть завершено к концу 2022 года.

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