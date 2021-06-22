22 июня 1941 года Северо-Западный фронт потерял более двух третей истребителей

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22 июня 2021, 14:22 Источник: vikond65.livejournal.com

В связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной Войны, к которой СССР интенсивно готовился на протяжении всего предвоенного десятилетия - несколько цифр и фактов о том, чем обернулось это начало для советской боевой авиации на одном из участков великого противостояния.

К утру 22 июня 1941 года в составе ВВС Северо-Западного фронта, сформированного 19 июня на базе Прибалтийского военного округа, насчитывалось 8 истребительных авиаполков (сокращенно - ИАП) первой линии: 10-й, 15-й, 31-й, 42-й, 148-й, 237-й, 238-й и 240-й, а в их составе - 414 истребителей, в том числе 136 новеших МиГ-1 и МиГ-3.

А к исходу этого жаркого дня в 10-м ИАП осталось всего 25 самолетов из 58

В 15-м ИАП - 26 из 88.

В 31-м ИАП - 12 из 65.

В 42-м ИАП - 11 из 79.

В 148-м ИАП - 27 из 68.

В 237-м ИАП - 3 из 13*

В 238-м ИАП - 6 из 30*

В 240-м ИАП - 7 из 13*

*237-й, 238-й и 240-й авиаполки находились в стадии формирования и к началу войны имели неполный комплект самолетов.

Суммируя цифры, получаем, что за первый день войны на Северо-Западном фронте было безвозвратно потеряно 324 истребителя из 414, то есть, 78% от довоенного состава.

Немцы заплатили за это всего четырьмя истребителями Bf-109F и двумя бомбардировщиками Ju-88.

Таким образом, соотношение потерь составляло 1:54 в пользу Люфтваффе. А если к нему добавить еще и потери фронта в бомбардировочной и штурмовой авиации, то оно возрастет примерно до 1:100.

При этом нельзя сказать, что наши летчики не пытались сопротивляться. За день истребители Северо-Западного фронта совершили более 700 боевых вылетов и провели несколько десятков воздушных боев. Но результатом этих боев стало уничтожение всего двух "мессершмиттов" и двух "юнкерсов" ценой потери 20 самолетов. Причем оба "мессера" - на счету 42-го ИАП, вооруженного "Чайками".

А МиГ-1 и МиГ-3, на которые советское руководство возлагало до войны большие надежды, к сожалению, ни одного самолета не сбили. Более того, они провели всего один бой, закончившийся со счетом 6:0 в пользу немцев.

Еще примерно 50 советских истребителей разбились в авариях и катастрофах (возможно, часть из них была вызвана боевыми повреждениями), но абсолютное большинство потерь пришлось на самолеты, уничтоженные при авианалетах или оставленные на аэродромах при поспешной эвакуации из-за повреждений, неисправностей, либо - из-за нехватки летного персонала.

Таков был первый итог многолетней подготовки к "хорошей войне" в зеркале одного из фронтов

Информация взята из монографии Михаила Тимина "Огненное крещение сталинских соколов", напечатанной в спецвыпуске журнала "Авиапарк".

На снимке, сделанном немцами в первые дни войны, взлетно-посадочная полоса 15-го ИАП под Каунасом

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