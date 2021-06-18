Русские более или менее похожи на скандинавов, украинцы более иерархичны

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18 июня 2021, 18:02 Источник: alexandr-palkin.livejournal.com

Дома, в Швеции, мне не раз приходилось работать с бригадами русских и украинских сварщиков и я заметил, что между ними есть определённая разница и они ведут себя по-разному на работе и в нерабочее время.

Украинская команда - это всегда группа людей, которая следует определенным собственным внутренним правилам

Они приходят на работу, уходят с работы, едят в столовых, ходят курить и т.д. всей группой. Как только новый украинец приходит на проект, он сразу начинает искать других украинцев. Кстати, точно так же ведут себя и поляки.

Русских гораздо труднее вычислить

Они приходят на работу каждый сам по себе, в перерывах разбиваются на небольшие группы и сидят повсюду где кому удобно.

Если украинцу что-то нужно, он обращается в первую очередь к своему бригадиру. Русский спрашивает любого, кто, по его мнению, должен знать ответ. Также, если мне что-то надо узнать у украинцев, я спрашиваю это в первую очередь у бригадира. У русских я могу спросить любого, - у них каждый в состоянии ответить за себя.

У русских не сразу можно определить кто является бригадиром. Как правило, он почти не говорит по-английски, это опытный работник и он зачастую далеко не молод. Он чаще всего занимается настройкой оборудования, также мелкой, скрупулёзной, трудозатратной работой.

Украинский бригадир - чаще всего молодой парень, который лучше других говорит по-английски, но мало или даже совсем ничего не знает по работе. Его очень легко найти, потому что он носит чистый комбинезон и всякий раз, когда я прихожу на рабочее место, старается показать, что он контролирует ситуацию. (По-моему, с профессиональной точки зрения, гораздо легче работать с русским бригадиром).

Когда я, как начальник, прихожу на рабочее место, большинство украинцев обычно сразу же приступают к работе. Если я прихожу в комнату отдыха, большинство из них начинают чувствовать себя немного неловко, как будто перерыв - это что-то наказуемое. Когда они видят меня в местах для курения в рабочее время, некоторые из них бросают сигареты, даже если они их еще не докурили.

Pусские ничего подобного не делают. Они не пытаются угодить мне или представить себя в каком-то лучшем свете. Если на работе что-то пошло не так, я могу рассчитывать на то, что русские расскажут мне об этом так же, как это делают скандинавы: с кем не бывает.

Украинцы, скорее всего, попытаются скрыть, что что-то не так, и по-моему это отстой

По выходным украинцы разбредаются кто куда и в основном пьют в своих комнатах небольшими группами. Русские находят мангал или чаще сами его варят (как правило, это делает бригадир), и жарят мясо (шашлыки) на улице, большими группами, часто там собираются все русские на проекте. Они приглашают и нас на застолье.

По моему опыту, украинцы гораздо более иерархичны, чем русские. Они относятся ко мне как к начальнику со страхом и подозрением, в то время как русские в этом отношении более или менее похожи на скандинавов. Поляки находятся где-то посередине.

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