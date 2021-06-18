Почему в Киеве не пляшут лезгинку

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

18 июня 2021, 16:46 Источник: clio-historia.livejournal.com

Взаимоотношения титульной нации и приезжих являются сложной темой в любой стране, как бы нас не уверяли в обратном многочисленные сторонники толерантности и политкорректности.

После распада СССР проблемы межнационального взаимодействия начала испытывать даже Россия, у народа которой долгая история взаимодействия с самыми разными этносами.

Но вопреки всему, в Украине ситуация складывается по-другому, несмотря на то, что там тоже живет приличное количество кавказцев – в общей сумме около 250 тысяч.

Причем, 150 тысяч имеют украинские паспорта, а остальные получили право на временное проживание.

Эти люди попадали сюда двумя путями и в разное время. После ВОВ в Украину приезжали не только славяне, но и кавказцы. Но даже после получения Украиной независимости этот поток не иссяк.

Почему в Украине нет проблем с кавказцами?

Казалось бы, с таким разномастным кавказским населением нельзя будет избежать некоторых трений. Но пляски на улицах, повышенное внимание к девушкам и гонки на заниженных приорах так и не стали обычным делом ни в Киеве, ни в других городах и весях Украины.

Горцы ведут себя здесь тихо и мирно, открывают кафе и рестораны, торгуют на рынке, заводят мелкие бизнесы. Эксцессы, конечно, иногда бывают, но кто сказал, что можно обойтись совсем без проблем?

Причины

- Те, кто ехал в Украину в советское время, были простые и интеллигентные люди, мирные и работящие. Их потомки тоже во многом являются такими.

- Украина совсем не федерация, а единое государство для титульной нации. В Украине нет республик, образованных по этническому принципу. Государству не нужно прогибаться под многочисленные этносы.

- Кавказцы здесь не местные и знают это.

- С определенного момента украинское общество очень остро реагирует, когда национальные меньшинства требуют себе каких-либо привилегий, официальных и неофициальных. Поскольку со времен майданов тут имеется большое количество хорошо организованных активистов, они всегда найдут возможность объяснить неместным, в чем их поведение является неправильным. И в отличие от России, государственные органы всегда будут на их стороне.

Таких инцидентов как в поселке Мошково в Украине нет...

В больнице под Новосибирском умер 19-летний Векил Абдуллаев, в которого 29 мая при попытке задержания выстрелил сотрудник ГИБДД. Из-за страха кровной мести в маленький рабочий поселок Мошково, в окрестностях которого все произошло, согнали сотрудников Росгвардии и полиции — охранять семью стрелявшего.

Такой вот парадокс получается. В этом в Украине лучше...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости