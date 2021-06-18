«Аурус» Путина против «Кадиллака» Байдена

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18 июня 2021, 13:28 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

На исторический саммит в Женеву президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден прибыли каждый со своим кортежем — в пуленепробиваемых и бомбоустойчивых лимузинах — «Аурусе» и «Кадиллаке», оснащенных секретными устройствами. Британский таблодид Daily Mail разбирался, какой автомобиль круче.

«Президент США приехал на своем «Кадиллаке» под названием «Зверь» стоимостью 1,5 млн долларов, который может похвастаться камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней. Его двери весят столько же, сколько у самолета «Боинг 757», а его шинам не страшен прокол. В салоне «Зверя» весом около 9 тонн (20 тысяч фунтов) в распоряжении президента имеется встроенная современная система связи , — отмечает издание.

Перечисляя навороты автомобиля американского лидера, издание отмечает, что его машина оснащена безопасной кислородной системой и запасом собственной крови президента на случай чрезвычайной ситуации. «Зверь» выдерживает химическую и биологическую атаку, а также пулевую стрельбу и взрывы, а его шасси называют неубиваемым. Утверждается, что его окна толщиной 7,6 см, а толщина комбинированной брони из стали и керамики составляет 20 см.

«В задней части автомобиля глава Белого дома с компанией до 4 пассажиров отделены от водителя стеклянной перегородкой. Президент США — единственный, кто может опустить перегородку щелчком переключателя», — указывает таблоид.

Многие особенности «Зверя» остаются засекреченными, но все же известно, что его багажник оснащен системой пожаротушения, слезоточивым газом и дымовой завесой. На задних сиденьях есть спутниковый телефон с прямой связью с вице-президентом Камалой Харрис и Пентагоном. А топливный бак «Зверя» бронирован и заполнен специальной пеной, которая предупреждает взрыв даже при прямом попадании. Шасси автомобиля разработки «Дженерал моторс» изготовлено из стали, а корпус представляет собой сочетание стали, алюминия, титана и керамики.

«Российский президент тоже может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где, как утверждается, пассажиры остаются в безопасности даже под водой, — пишет Daily Mail.

„Аурус“ (модель „Сенат“) представительского класса от российского автомобильного бренда класса „люкс“ НАМИ (ФГУП „Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт“ — Ред.) оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил».

«Сенат» российского президента имеет длину 6,6 метров, вес 6,5 тонн, оснащен гибридным приводом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность на все четыре колеса.

«Сообщается, что НАМИ работает над еще более мощной моделью, которая сможет похвастаться 6,6-литровым двигателем V-12 мощностью 857 л.с. Гражданскую модель „Сената“ чей внешний вид явно вдохновлен британскими седанами „Роллс-Ройс“, производит компания с крупной долей государства. Покупателю он обойдется в 18 млн рублей или 245 тыс. долларов», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что «модель для Путина стоит гораздо дороже, учитывая все ее навороты и средства безопасности», но о ней мало что известно.

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