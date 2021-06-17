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17 июня 2021, 14:37 Источник: bor-odin.livejournal.com

После приятного общения американского президента Байдена с российским президентом Путиным и тот и другой провели раздельно пресс-конференции. Путин общался с журналистами 55 минут, Байден - 40 минут. Для тех, кто не интересуется нюансами этих пресс-конференций - кратчайший пересказ.

Первым провел пресс-конференцию Путин. Вот коротко, что он сказал:

Разговор был конструктивным, враждебности не было. Договорились, что послы вернутся в Москву и Вашингтон.

Договорились о консультациях по кибербезопасности — но, кстати, из США происходит намного больше кибератак, чем из России.

Обсуждали Украину, Байден понял, что Минские соглашения должны лежать в основе урегулирования. Учения мы проводим на своей территории — в отличие от США не подтаскиваем технику к их границам.

Тему "Навального" затронули (в речи президента РФ оппозиционный политик фигурировал как «гражданин, которого вы упомянули», «этот господин» и «этот человек»). Этот человек игнорировал закон и сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. ФБК (Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» - признана в России «иностранным агентом»)

публично призывал к массовым беспорядкам и учил делать «коктейли Молотова», поэтому они экстремисты.

А вот в США людей, которые просто зашли в конгресс, объявили террористами.

Да, Байден назвал меня «убийцей», ну и что, в США тоже каждый день кого-то убивают, Гуантанамо работает. Мне необязательно заглядывать Байдену в душу и в глаза, у нас прагматичный диалог (Причем тут душа и глаза - во время встречи Байдена и Путина в 2011 году Байден, как он сам позже вспоминал, сказал Путину: «Я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души». Путин, по словам Байдена, ответил: «Мы понимаем друг друга»). Иллюзий нет и быть не может.

Отвечая на вопрос про «обман», который пытался задать журналист... Синий туман — обман... Мы сейчас песни начнем петь, нас иностранные коллеги не поймут...

Это приблизительный пересказ основных тем, о которых Владимир Путин говорил на пресс-конференции. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными цитатами.

Через полчаса после Путина к журналистам вышел американский президент. Вот коротко, что сказал Байден:

Ничто не может заменить диалог лицом к лицу. Мы хотим предсказуемые и стабильные отношения. Я сказал Путину, что наша повестка не направлена против России.

Я, как президент США, просто защищаю наши ценности — фундаментальные права и свободы человека. Именно поэтому мы поднимаем вопрос о Навальном. Я сказал Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России. Сравнивать действия ФБК и нападение на Капитолий нельзя — в Вашингтоне были вооруженные преступники, а оппозиция в России просто пытается реализовать свое право на выражение мнения.

Мы ищем точки соприкосновения, начали диалог по стратегической стабильности, по кибербезопасности. Я поднял вопрос о Белоруссии, Путин не спорил со мной, только спросил: «Что мы можем сделать?»

Атмосфера была хорошей и позитивной, мы установили фундамент общения с Россией, есть реальная перспектива улучшить отношения. Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться...

Это приблизительный пересказ основных тем, о которых Джо Байден говорил на пресс-конференции. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными цитатами.

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