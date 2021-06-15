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15 июня 2021, 18:26 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC заявил, что журналист Кир Симмонс перебивает его и не дает сказать, если ответы лидера РФ не нравятся. Расшифровку интервью обнародовали на сайте Кремля в понедельник, 14 июня.

Во время беседы речь, в частности, зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов.

В свою очередь Владимир Путин напомнил, что закон об иностранных агентах был принят в США еще 30-е годы, и он гораздо более жёсткий, чем у России.

"Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите" - вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задан, откровенный", - сказал журналист NBC.

После этого Путин заявил, что Кир Симмонс его перебивает и не дает высказать свое мнение до конца.

"Дайте мне ответить, вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно", - сказал президент РФ.

Далее журналист задавал наводящие вопросы, после чего Путин заявил, что журналист затыкает ему рот...

"Нет. Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то вам всё станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" - сказал президент России.

Напомним, впервые за три года Владимир Владимирович Путин дал интервью американскому телеканалу. В нем российский президент рассказал:

… о движении Black Lives Matter

"Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter ", - сказал Путин. - «У этого движения есть некоторые основания для активности. Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за их права».

Ранее Путин заявлял, что движение Black Lives Matter возникло из-за геноцида, сопровождающего всю историю США.

"Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий"...

… о стягивании украинских войск к Донбассу

"Украина постоянно подтаскивала личный состав и технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это", - сказал президент России

Комментируя недавние передвижения российских войск возле украинской границы, он сказал, что Россия проводит военные учения на своей территории. По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с РФ, также он упомянул военные учения США на Аляске, которые, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?" - сказал Владимир Путин.

… о требованиях к преемнику

Президент России заявил, что после ухода со своего поста готов будет поддержать того, кто предан стране, независимо от отношения к нему лично.

"Я сделаю всё, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны" — сказал Путин, при этом заявив, что когда в РФ сменится президент, ничего не рухнет в одночасье.

"Сейчас ситуация другая (по сравнению с 2000 годом). Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть...? Мы боролись с международным терроризмом - слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.

...о НАТО

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что эта организация трансформируется, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация. Есть союзники Соединенных Штатов... наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться", - тут же Путин добавил, что представляет себе, как на таких встречах проходит дискуссия...

"Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу. Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России", - сказал Путин.

Кроме того, российский президент сказал, что США не перестанут вмешиваться во внутренние процессы других стран

"Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне".

Однако, российский лидер добавил, что такой призыв к американской администрации мало чего стоит: «Вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большие обороты набрал...»

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