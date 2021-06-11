Американский спецназовец пытался вывести из строя Автомат Калашникова

Американский снайпер Брэндон Тайлер Уэбб из подразделения «Морские котики»* в публикации, подготовленной для специализирующегося на военной тематике издания SOFREP, доходчиво объясняет, в чëм заключается основное преимущество российского АК-74.
«Эта проклятая штука продолжает стрелять даже после соленой воды и песка», — говорится в материале
Американский спецназовец отмечает, что автомат Калашникова словно смеëтся над любыми попытками вывести его из строя и спрашивает: «Это всë, что вы можете?».
«Штурмовую винтовку M4 производства США заклинивает каждый раз, когда в неë попадает песок. Нам пришлось использовать специальные водонепроницаемые пакеты, обеспечивая "VIP-сопровождение" для доставки оружия из зоны прибоя на сушу», — отмечает Брэндон Тайлер Уэбб, сравнивая М4 с АК-74.
Он высказывает недоумение из-за того, что Пентагон не обеспечил разработку более эффективного оружия для замены «рабочей лошадки» М-4. По его мнению, военные чиновники сделали несколько шагов назад в эволюции оружия.
«АК-74 не выиграет снайперских соревнований, но я доверяю ему как оружию боевых действий в радиусе 200 метров или меньше. Он прошëл для меня испытание Апокалипсисом», — отмечает американский спецназовец.
При этом он добавляет, что если бы пришлось делать выбор между M4 или AK-74, то выбрал бы не M4 из-за ненадëжности американского оружия.
Брэндон Тайлер Уэбб также признался, что ему доводилось пилотировать американские и российские самолëты. И вторые также, как и АК-74, отличались высокой надëжностью и приспособленностью к эксплуатации в суровых условиях.
*«Морские котики» - SEAL, основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США
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