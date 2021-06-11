Американский спецназовец пытался вывести из строя Автомат Калашникова

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11 июня 2021, 14:10 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Американский снайпер Брэндон Тайлер Уэбб из подразделения «Морские котики»* в публикации, подготовленной для специализирующегося на военной тематике издания SOFREP, доходчиво объясняет, в чëм заключается основное преимущество российского АК-74.

«Эта проклятая штука продолжает стрелять даже после соленой воды и песка», — говорится в материале

Американский спецназовец отмечает, что автомат Калашникова словно смеëтся над любыми попытками вывести его из строя и спрашивает: «Это всë, что вы можете?».

«Штурмовую винтовку M4 производства США заклинивает каждый раз, когда в неë попадает песок. Нам пришлось использовать специальные водонепроницаемые пакеты, обеспечивая "VIP-сопровождение" для доставки оружия из зоны прибоя на сушу», — отмечает Брэндон Тайлер Уэбб, сравнивая М4 с АК-74.

Он высказывает недоумение из-за того, что Пентагон не обеспечил разработку более эффективного оружия для замены «рабочей лошадки» М-4. По его мнению, военные чиновники сделали несколько шагов назад в эволюции оружия.

«АК-74 не выиграет снайперских соревнований, но я доверяю ему как оружию боевых действий в радиусе 200 метров или меньше. Он прошëл для меня испытание Апокалипсисом», — отмечает американский спецназовец.

При этом он добавляет, что если бы пришлось делать выбор между M4 или AK-74, то выбрал бы не M4 из-за ненадëжности американского оружия.

Брэндон Тайлер Уэбб также признался, что ему доводилось пилотировать американские и российские самолëты. И вторые также, как и АК-74, отличались высокой надëжностью и приспособленностью к эксплуатации в суровых условиях.

*«Морские котики» - SEAL, основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США

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