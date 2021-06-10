К чему США принуждают европейскую Украину

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10 июня 2021, 18:57 Источник: colonelcassad.livejournal.com

После того, как США продемонстрировали нежелание публично поддерживать истеричные призывы Украины о встрече на высшем уровне и членстве в НАТО, глава Госдепа Блинкен после ритуальных слов о поддержке Украины, разъяснил, что для того, чтобы к текущему киевскому режиму относились серьезно в Вашингтоне, следует выполнить ряд задач.

«Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему – функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов. Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности».

Сразу можно отметить ироничность данных требований, когда представитель администрации, глава которой замазан в коррупции на Украине, требует привлечь к ответственности людей, причастных к коррупционным там действиям. При этом в самих США до сих пор идет кампания с требованием привлечь Хантера Байдена по делу «Бурисмы». Разумеется, Блинкен ничего такого не имеет в виду – с точки зрения администрации Байдена-старшего. Он же ни в чем не виноват, как и его подельник Порошенко, который по приказу Байдена убрал генерального прокурора Шокина.

То же самое касается и судебной системы, которая вот уже 7 лет не может «стать независимой». Ее пытались сделать «независимой» попытками увольнять судей декретами и попытками назначать своих, которые будут делать то, что им говорят. Старые же судьи были подконтрольны олигархам. Если назначить подконтрольных марионеточной администрации, сразу настанет «независимость судебной системы». Главное не упоминать о влиянии олигархов на марионеточную администрацию.

Разумеется, США не интересует «независимость судебной системы» как таковой. Главное иметь самые широкие инструменты влияния на украинских чиновников и олигархов, которые иногда могут противоречить видению колониальной администрации и ее хозяев в Вашингтоне. Неспособность Зеленского привести судебную систему к подобному состоянию и обуславливает такие директивные требования Госдепа.

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Поднебесную банально кинули по требованию из Вашингтона, даже с полным осознанием экономического и политического ущерба, который данный «кидок» нанес Украине. По сути, все, о чем говорит Блинкен, это различные эвфемизмы, за которыми скрывается обычный директивный стиль внешнего контура управления. «Развитие» страны осуществляется из центров принятия решений, расположенных в других странах. Причем, внешние центры, разумеется, пекутся в первую очередь о своих интересах.

Украина тут не первая и не последняя, так как подобные указания от Госдепа периодически получают и ряд других известных стран, добровольно или принудительно вставших на путь выполнения «ценных рекомендаций».

Если страна попытается выйти из режима «выполнения ценных указаний», ее руководство рискует очень быстро стать коррумпированным, антидемократическим, тоталитарным и т.д. Если одуматься и вновь присягнуть на верность источнику «ценных указаний», то страна тут же записывается в «демократический лагерь». Из недавних примеров на этот счет наиболее яркие – Боливия и Белоруссия. Обе страны сейчас «жутко коррумпированы и авторитарны» на фоне «демократической» Колумбии или «прогрессивной» Украины.

Чем слабее страна, тем сложнее ей противостоять давлению В той же России после 1991-го года можно было прекрасно видеть торговлю суверенитетом и передачу его под контроль внешним центрам принятия решений, некоторые последствия чего мы пожинаем до сих пор.

Разумеется, в новых реалиях такие страны, как Китай, РФ или Иран, бросают вызов этой системе, заявляя о своем праве на самостоятельное решение проблем своей исторической судьбы. Тем же, кто к этому не готов, остается влачить участь вассалов или просто американских рабов. В конечном итоге это действительно вопрос свободы, но не абстрактной «свободы», которой прикрывается американский империализм, а свободы от его диктата и ценных указаний.

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