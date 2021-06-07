Разборы полетов после «Второй карабахской войны»

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7 июня 2021, 14:15 Источник: taxfree.livejournal.com

Прошедшая азербайджано-армянская война в Карабахе была первым военным прокси столкновением условной российской армии, ее вооружений и системы вооружения с западной стороны, натовской системой.

Результаты ее очевидны сейчас на карте Карабаха. Но гораздо интереснее подробности действий той или иной армии в этом конфликте, который закончился тотальным разгромом армии Армении.

В течение конфликта приходило много новостей об легком уничтожении и армянских систем ПВО вообще, и российских "Панцирей" в частности. И оказалось, что стратегия их уничтожения была проста как три копейки.

Турецкое издание Clash Report вчера опубликовало инфографику пошаговой стратегии выявления и уничтожения армянского (в буклете указано как российского) ПВО во Второй Карабахской войне.

Все гениальное просто:

1. Пилот взлетал на Ан-2 и направлял его в сторону предполагаемого места базирования ПВО.

2. Выпрыгивал с парашютом.

3. Самолет продолжал полет уже без него.

4. ПВО армян обнаруживало Ан-2 и уничтожало его, тем самым выдавая свою позицию.

5. Ударный БПЛА TB-2 Bayraktar обнаруживал и уничтожал ПВО.

Россия и Армения никогда не признавали наличие Панцирей в Армении и их участие в карабахской войне. Но Турция не сомневается в том, что они там были. Что же касается беспилотников Bayraktar TB2, то теперь они уже есть и на вооружении украинской армии, более того - в прошлом году Украина подписала договор с Турцией о скором начале их производства уже на самой Украине.

А вчера появились и новости, о событиях вокруг запрета русским самолетам летать в Турцию. И снова связанные с беспилотниками Bayraktar.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Зеленскому, что президент РФ Владимир Путин угрожал ему продолжить запрет на полеты в Турцию для россиян, если Анкара не прекратит продажу беспилотников Bayraktar в Украину.

Об этом сообщил Wall Street Jornal со ссылкой на свои источники. По данным издания, Эрдоган сообщил об этом Зеленскому во время их апрельской встречи. Уточняется, что продажа беспилотников взбесила Москву, и именно из-за этого РФ в апреле приостановила большинство авиаперелетов между странами, а Турция осталась без российских туристов на майские праздники.

Похоже беспилотники Bayraktar становятся важным фактором политики на юге бывшего СССР. Что же будет, если в дело вмешаются американские MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator?

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