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Нормальных способов удержаться у власти у Нетаньяху уже нет

В Израиле сформирована коалиция оппозиционных партий

, 14:41 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Нормальных способов удержаться у власти у Нетаньяху уже нет

Премьер-министром на 2 года станет Беннетт. Если коалиция сможет просуществовать достаточно долго, то через 2 года премьером станет Лапид, что уже не факт. Вряд ли столь пестрая коалиция сможет просуществовать 4 года.

Собраться свергнуть Нетаньяху они еще могут, но 4 года вместе - это очень сильно...

Сама политическая катастрофа Нетаньаху была ожидаема. Ее основной смысл был именно внутриполитический. Провоцируя палестинцев и ХАМАС Нетаньяху провоцировал войну, которая должна была помочь ему удержаться у власти и не допустить формирования коалиции Лапида-Беннетта.

Основная проблема Нетаньяху, что он не смог эту войну выиграть и предстать в образе победителя. Не все маленькие войны бывают маленькими и победоносными...

Некоторые смотрят на операцию в Газе слишком узко, как на сугубо военный вопрос. Если коснуться вопроса политики, то у Нетаньяху, а это именно его война, у которой есть 2 стратегические цели:

1. Использовать этот конфликт, чтобы качнуть Израиль вправо и остаться у власти после того, как будет торпедировано потенциальное правительство Лапид-Беннет и объявлены досрочные выборы. Для этого конфликт должен завершиться так, чтобы его можно было объявить победой.

2. Построить конфликт так, чтобы втянуть в него Иран и сорвать возобновление ядерной сделки между Ираном и США.

Издержки для Израиля уже весьма велики и будут еще больше, но как представляется, у Нетаньяху уже просто не было выбора - переговоры между Ираном и США постепенно продвигались вперед, а Лапид и Беннет уже сообщили, что готовы сформировать кабинет без Нетаньяху.

При этом сам Нетаньяху, лишившись поста, может легко угодить в тюрьму по давнему делу о коррупции

В целом, Нетаньяху не добился желаемых целей, которые были никак не связаны с тем, будет у ХАМАС 1000 км тоннелей под Газой или 900. С одной стороны Израиль явно недооценил сопротивление ХАМАС и мощь его ракетных ударов. С другой стороны, Нетаньяху пал жертвой изменившихся поветрий в Вашингтоне. Байден фактически выкручивал Нетаньяху руки, требуя прекратить войну, которая становилась токсичной для его администрации, и мешала ядерной сделке с Ираном.

ХАМАС ожидаемо запишет падение правительства Нетаньяху на свой счет

Падение старого противника, который сломал зубы о сопротивление Газы обеспечит ХАМАС и прочие группировки материалом для пропаганды и рекрутинга на годы вперед и снова поднимет вопрос о том, что сопротивление Израилю эффективнее и результативнее договоров с ним.

P.S.

Последний шанс Нетаньяху заключается в том, чтобы каким-нибудь путем сорвать голосование за новое правительство в парламенте Израиля (например, путем подкупа отдельных депутатов), дабы продолжить политический кризис и добиться досрочных выборов. Нормальных способов удержаться у власти у Нетаньяху уже нет.

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