В США очередной «тренд» - жизни евреев стали неважны

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2 июня 2021, 13:55 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Год назад после смерти рецидивиста и наркодиллера Джорджа Флойда, якобы задушенного полицейским, белые граждане начали вставать на колени перед черными и целовать им ботинки. Потом стали происходить массовые нападения на выходцев из Азии, независимо от страны происхождения, которых обвиняли в распространение коронавируса. Сейчас новое веяние — угрозам и побоям стали подвергаться евреи, и отнюдь не иммигранты новой волны, а люди, давно проживающие в США

Чудовищную волну антисемитизма спровоцировал вооруженный конфликт между Израилем и правящим в секторе Газа ХАМАСом. А подняли эту волну многочисленные арабы — американские граждане и иммигранты из Ближнего Востока, которые выражали свой гнев действиями Израиля против «братьев» из сектора Газа. Их не смущало то, что эти «братья» в течение нескольких лет собирали из болванок самодельные ракеты и в нужный момент стали беспорядочно обстреливать ими Израиль

5400 кустарных ракет было выпущено за две недели конфликта

Арабские лидеры громогласно выступают в Конгрессе, их многотысячные толпы маршируют под палестинскими знаменами по улицам Чикаго, Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, призывая уничтожить Израиль. А американцев избивают только за то, что они евреи.

Акты вандализма - в синагогах Аризоны, Иллинойса и Нью-Йорка

В Солт-Лейк-Сити на двери здания синагоги углем выведена свастика. «Ничего подобного мы здесь никогда не видели”, - говорит раввин Авреми Зиппель, чьи родители основали этот храм более 30 лет назад.

Евреи - жертвы новой волны ксенофобии в самой демократичной стране мира

За две недели конфликта между Израилем и ХАМАСом в США было зарегистрировано 222 случая преследований, вандализма и физического насилия в отношении евреев. Но и после прекращения огня антисемитская эпидемия в США не прекратилась. По словам газеты New York Times, она «разрастается подобно лесному пожару».

«Очевидно, речь вновь идет о «решении» еврейского вопроса, - говорит главный редактор русскоязычного медиахолдинга «Панорама» из Лос-Анджелеса Евгений Левин. — Но теперь вопрос «Кто здесь евреи?» задают не эсэсовцы, а арабы. И звучит он не на улицах Варшавы, не в киевском дворике и не перед расстрелом в Бабьем Яру, а на улицах Америки.

Ситуация накаляется так быстро, что высказаться вынужден был и президент Джо Байден. В своем твиттере он написал, что «недавние нападения на еврейское сообщество являются возмутительными и они должны немедленно прекратиться».

Ровно год назад, в разгар своей предвыборной кампании, Байден заявил ее донорам, среди которых были и влиятельные еврейские группы, о том, что является жизненно важным прекратить критику в адрес Израиля и остановить антисемитизм, где бы он ни проявлялся.

Предмет новой межфракционной борьбы в Конгрессе - евреи

Недавно Байден подписал закон по борьбе с hate crimes - преступлениями, совершаемыми на почве ненависти. Однако в нем речь идет прежде всего о преследованиях выходцев из стран Азии. Сомнительно, что в группу преступников попадут арабы. Дело в том, что это этническое меньшинство в большинстве своем поддержало Байдена на президентских выборах, и сейчас клеймить арабов не в интересах Белого дома.

Положение администрации Белого дома осложняется и тем, что, как пишет влиятельное издание Politico, «поднявший голову антисемитизм вызвал противостояние между демократами и республиканцами».

Демократы открыто поддерживают «справедливую борьбу палестинского народа», а республиканцы обвиняют их в том, что они предают Израиль, важнейшего союзника США на Ближнем Востоке, и льют воду на мельницу ХАМАС. Более того, некоторые видные республиканцы обвиняют своих политических оппонентов в том, что те поощряют антисемитские выходки.

И в этом одна из причин нынешних потрясений сегодняшней Америки. Демократы, включая хозяина Белого дома, вынуждены платить по счетам тем левакам, которые поддержали их на выборах. Среди них и активисты движения Black Lives Matter – «Жизни черных важны» и многочисленные арабские организации. А жизнь евреев, многие из которых своим трудом создали нынешнюю преуспевающую Америку, выходит, не столь уж важна и их можно третировать, оскорблять и избивать без особых последствий.

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