Российский сенатор преподал урок депутату Рады за

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1 июня 2021, 15:01 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Алексей Пушков у себя в Телеграм-канале пишет: «Депутат Рады по статусу и клоун по призванию Гончаренко развесил в Киеве ко дню города плакаты, призванные оскорбить Москву и превознести Украину».

Плакаты в переводе с державной мовы на русский язык глассили: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве жабы квакали".

"Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека - это в древней Александрии она точно была.

Но главное в другом: нынешняя Украина к тому Киеву никакого отношения не имеет. Вообще...

Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: "Се буди городом Русским". Русским - не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо."

В дополнение к сказанному...

На территории Украины раньше жили тюркоязычные хазары, ираноязычные сарматы, скифы, и ещё другие народы, к славянам не имеющие отношение. А в Русской земле стольным градом была Ладога (сейчас называется Старая Ладога - на Волхове), затем княжеский стол (трон) был перенесен в Новгород. Затем Вещий Олег пришёл с сыном Рюрика Игорем в Киев из Новгорода. Был взят город Кия (хазарский город на главном торговом пути из варяг в греки), и столица была перенесена туда. Но на довольно короткое в историческом масштабе время.

У Киева был период расцвета и упадка

Упадок был связан с усилением княжеской междоусобицы. В 1240 году Киев был разграблен и сожжен татаро-монголами. Столица (резиденция Великого князя) была перенесена во Владимир на Клязьме. Территория современной Украины после татарских нашествий была практически пуста, место русских заняли тюркоязычное и другое иноязычное население...

Францисканец Плано Карпини, посетивший эти земли в 1244 г. утверждает, что Киев был обезлюден и "едва остались в нем двести домов, и те люди живут в тяжкой неволе". Образовалось так называемое «Дикое Поле», обезлюдели Поднепровье и Волынь. Городок Киев был завоеван Литвой и стал провинцией на её границе. А потом вернулись русские...

В XVI—XVII веках Московское правительство, продвигалось на территорию Дикого поля для ведения эффективной борьбы против татарских набегов. Были создаваны системы оборонительных сооружений, включавшие крепости, засеки, земляные валы и рвы. Организовывало станичная и сторожевая службы. На оборонительных линиях селились служилые люди. Так же в Диком поле появились казаки - беглый люд со всей Руси, который начал селиться вне зоны административной юрисдикции каких бы то ни было государств.

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