Людей без прививки могут отделить специальной перегородкой

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

28 мая 2021, 16:28 Источник: denis-balin.livejournal.com

Не хочется никого агитировать «за» или «против» вакцинации от коронавируса. Каждый человек должен решить для себя сам, как ему правильно поступить. Есть много аргументов у «сторонников» и «противников», но главное для меня в этом вопросе – самостоятельный выбор.

Очевидно, что государства и медицинские учреждения во всем мире не смогли справиться с пандемией. К счастью, появились разные вакцины и родилась надежда на возвращение к нормальной жизни.

Но, вместе с этим появилось еще одно тревожное явление...

Общество людей постоянно разделено: по степени достатка, по образованию, по жизни в том или ином районе и так далее. Теперь мы делимся на тех, кто переболел, не болел и вакцинировался.

«Медицинским фашизмом» американцы называют программу властей города Чикаго, которую в последствии могут распространить на все Штаты. Стоит ли выносить в заголовок поста такое определение. Оно из области COVID-паспортов, привилегий для привитых, специальных зон в общественных местах для тех, кто использовал вакцину и сомневающихся.

Это приводит к тому, что человек не вакцинированный становится изгоем в глазах общества и государственных структур. В США эту ситуацию сравнили с прошлыми историями про то, когда темнокожим людям приходилось сидеть в задней части автобуса и пить из отдельных фонтанчиков. Поэтому американцы дали такое жесткое определение – «медицинский фашизм».

Независимо от того, что программа еще на стадии начальной разработки, власти американского города уже требуют, чтобы места общественного питания открывались только с отдельными местами в помещении для людей без прививки, отделенными специальной перегородкой с остальным залом. Привитые люди, напротив, не будут иметь никаких ограничений в ресторане. Бары и ночные клубы совсем не смогут принимать невакцинированных гостей. Секции для непривитых не допускаются.

Тенденция в мире ощутима

Например, в том же Израиле с марта работают бары, рестораны, музеи и театры, но попасть в них могут не все, а только владельцы «зеленых паспортов» — этот документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

По мнению властей, такое разделение защищает привитых людей и препятствует возникновению новых штаммов. Если владелец такого заведения пустит к себе непривитого, то его ждет штраф в размере 5000-10000 шекелей (1,5-3 тысячи долларов).

В Европе тоже давно думают над своим вариантом паспортов

Особенно из-за упадка туристической сферы. Единого мнения нет, за COVID-паспорта в той или иной мере выступают Италия, Кипр, Португалия, Чехия, Испания, Эстония, Словакия и Венгрия.

В апреле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе». С коллективным иском обратились родители, детей которых не принимали в образовательные учреждения без ряда прививок. Создался прецедент, дающий европейским государствам возможность на законодательном уровне закрепить обязательную вакцинацию.

Кстати, Китай тоже не отстает в этом вопросе и разработает международную систему цифровых сертификатов здоровья для путешественников. Вся информация о прививке и тестах на COVID-19 будет зашифрована в QR-коде, который можно проверить на достоверность. Пекин ведет переговоры с ВОЗ о внедрении, но пока не понятно, что из этого выйдет.

Таким образом создается условие для «обязательной вакцинации»: если не хочешь быть аутсайдером и изгоем, то тебе надо пройти медицинскую процедуру. Если хочешь, чтобы твои дети учились в школе – ты знаешь, что должен сделать.

Включать диванную аналитику и рассуждать легко, но когда смотришь на катастрофу в Индии начинаешь задумываться.

Не хочется никого агитировать «за» или «против» вакцинации от коронавируса. Каждый человек должен решить для себя сам, как ему правильно поступить. Есть много аргументов у «сторонников» и «противников», но главное для меня в этом вопросе – самостоятельный выбор.

Очевидно, что государства и медицинские учреждения во всем мире не смогли справиться с пандемией. К счастью, появились разные вакцины и родилась надежда на возвращение к нормальной жизни.

Но, вместе с этим появилось еще одно тревожное явление

Общество людей постоянно разделено: по степени достатка, по образованию, по жизни в том или ином районе и так далее. Теперь мы делимся на тех, кто переболел, не болел и вакцинировался.

«Медицинским фашизмом» американцы называют программу властей города Чикаго, которую в последствии могут распространить на все Штаты. Долго думал, стоит ли выносить в заголовок поста такое определение. Оно из области COVID-паспортов, привилегий для привитых, специальных зон в общественных местах для тех, кто использовал вакцину и сомневающихся.

Это приводит к тому, что человек невакцинированный становится изгоем в глазах общества и государственных структур. В США эту ситуацию сравнили с прошлыми историями про то, когда темнокожим людям приходилось сидеть в задней части автобуса и пить из отдельных фонтанчиков. Поэтому американцы дали такое жесткое определение – «медицинский фашизм».

Независимо от того, что программа еще на стадии начальной разработки, власти американского города уже требуют, чтобы места общественного питания открывались только с отдельными местами в помещении для невакцинированных людей и отделенными специальной перегородкой с остальным залом. Привитые люди, напротив, не будут иметь никаких ограничений в ресторане. Бары и ночные клубы совсем не смогут принимать невакцинированных гостей. Секции для непривитых не допускаются.

Тенденция в мире ощутима

Например, в том же Израиле с марта работают бары, рестораны, музеи и театры, но попасть в них могут не все, а только владельцы «зеленых паспортов» — этот документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

По мнению властей, такое разделение защищает привитых людей и препятствует возникновению новых штаммов. Если владелец такого заведения пустит к себе непривитого, то его ждет штраф в размере 5000-10000 шекелей (1,5-3 тысячи долларов).

В Европе тоже давно думают над своим вариантом паспортов

Особенно из-за упадка туристической сферы. Единого мнения нет, за COVID-паспорта в той или иной мере выступают Италия, Кипр, Португалия, Чехия, Испания, Эстония, Словакия и Венгрия.

В апреле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе». С коллективным иском обратились родители, детей которых не принимали в образовательные учреждения без ряда прививок. Создался прецедент, дающий европейским государствам возможность на законодательном уровне закрепить обязательную вакцинацию.

Кстати, Китай тоже не отстает в этом вопросе и разработает международную систему цифровых сертификатов здоровья для путешественников. Вся информация о прививке и тестах на COVID-19 будет зашифрована в QR-коде, который можно проверить на достоверность. Пекин ведет переговоры с ВОЗ о внедрении, но пока не понятно, что из этого выйдет.

Таким образом создается условие для «обязательной вакцинации»: если не хочешь быть аутсайдером и изгоем, то тебе надо пройти медицинскую процедуру. Если хочешь, чтобы твои дети учились в школе – ты знаешь, что должен сделать.

Включать диванную аналитику и рассуждать легко, но когда смотришь на катастрофу в Индии начинаешь задумываться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости