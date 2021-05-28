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Людей без прививки могут отделить специальной перегородкой

О зарождении «медицинского фашизма» в США и других странах

, 16:28 Источник: denis-balin.livejournal.com

Людей без прививки могут отделить специальной перегородкой

Не хочется никого агитировать «за» или «против» вакцинации от коронавируса. Каждый человек должен решить для себя сам, как ему правильно поступить. Есть много аргументов у «сторонников» и «противников», но главное для меня в этом вопросе – самостоятельный выбор.

Очевидно, что государства и медицинские учреждения во всем мире не смогли справиться с пандемией. К счастью, появились разные вакцины и родилась надежда на возвращение к нормальной жизни.

Но, вместе с этим появилось еще одно тревожное явление...

Общество людей постоянно разделено: по степени достатка, по образованию, по жизни в том или ином районе и так далее. Теперь мы делимся на тех, кто переболел, не болел и вакцинировался.

«Медицинским фашизмом» американцы называют программу властей города Чикаго, которую в последствии могут распространить на все Штаты. Стоит ли выносить в заголовок поста такое определение. Оно из области COVID-паспортов, привилегий для привитых, специальных зон в общественных местах для тех, кто использовал вакцину и сомневающихся.

Это приводит к тому, что человек не вакцинированный становится изгоем в глазах общества и государственных структур. В США эту ситуацию сравнили с прошлыми историями про то, когда темнокожим людям приходилось сидеть в задней части автобуса и пить из отдельных фонтанчиков. Поэтому американцы дали такое жесткое определение – «медицинский фашизм».

Независимо от того, что программа еще на стадии начальной разработки, власти американского города уже требуют, чтобы места общественного питания открывались только с отдельными местами в помещении для людей без прививки, отделенными специальной перегородкой с остальным залом. Привитые люди, напротив, не будут иметь никаких ограничений в ресторане. Бары и ночные клубы совсем не смогут принимать невакцинированных гостей. Секции для непривитых не допускаются.

Тенденция в мире ощутима

Например, в том же Израиле с марта работают бары, рестораны, музеи и театры, но попасть в них могут не все, а только владельцы «зеленых паспортов» — этот документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса. 

По мнению властей, такое разделение защищает привитых людей и препятствует возникновению новых штаммов. Если владелец такого заведения пустит к себе непривитого, то его ждет штраф в размере 5000-10000 шекелей (1,5-3 тысячи долларов).

В Европе тоже давно думают над своим вариантом паспортов

Особенно из-за упадка туристической сферы. Единого мнения нет, за COVID-паспорта в той или иной мере выступают Италия, Кипр, Португалия, Чехия, Испания, Эстония, Словакия и Венгрия.

В апреле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе». С коллективным иском обратились родители, детей которых не принимали в образовательные учреждения без ряда прививок. Создался прецедент, дающий европейским государствам возможность на законодательном уровне закрепить обязательную вакцинацию.

Кстати, Китай тоже не отстает в этом вопросе и разработает международную систему цифровых сертификатов здоровья для путешественников. Вся информация о прививке и тестах на COVID-19 будет зашифрована в QR-коде, который можно проверить на достоверность. Пекин ведет переговоры с ВОЗ о внедрении, но пока не понятно, что из этого выйдет.

Таким образом создается условие для «обязательной вакцинации»: если не хочешь быть аутсайдером и изгоем, то тебе надо пройти медицинскую процедуру. Если хочешь, чтобы твои дети учились в школе – ты знаешь, что должен сделать.

Включать диванную аналитику и рассуждать легко, но когда смотришь на катастрофу в Индии начинаешь задумываться.

Не хочется никого агитировать «за» или «против» вакцинации от коронавируса. Каждый человек должен решить для себя сам, как ему правильно поступить. Есть много аргументов у «сторонников» и «противников», но главное для меня в этом вопросе – самостоятельный выбор.

Очевидно, что государства и медицинские учреждения во всем мире не смогли справиться с пандемией. К счастью, появились разные вакцины и родилась надежда на возвращение к нормальной жизни.

Но, вместе с этим появилось еще одно тревожное явление

Общество людей постоянно разделено: по степени достатка, по образованию, по жизни в том или ином районе и так далее. Теперь мы делимся на тех, кто переболел, не болел и вакцинировался.

«Медицинским фашизмом» американцы называют программу властей города Чикаго, которую в последствии могут распространить на все Штаты. Долго думал, стоит ли выносить в заголовок поста такое определение. Оно из области COVID-паспортов, привилегий для привитых, специальных зон в общественных местах для тех, кто использовал вакцину и сомневающихся.

Это приводит к тому, что человек невакцинированный становится изгоем в глазах общества и государственных структур. В США эту ситуацию сравнили с прошлыми историями про то, когда темнокожим людям приходилось сидеть в задней части автобуса и пить из отдельных фонтанчиков. Поэтому американцы дали такое жесткое определение – «медицинский фашизм».

Независимо от того, что программа еще на стадии начальной разработки, власти американского города уже требуют, чтобы места общественного питания открывались только с отдельными местами в помещении для невакцинированных людей и отделенными специальной перегородкой с остальным залом. Привитые люди, напротив, не будут иметь никаких ограничений в ресторане. Бары и ночные клубы совсем не смогут принимать невакцинированных гостей. Секции для непривитых не допускаются.

Тенденция в мире ощутима

Например, в том же Израиле с марта работают бары, рестораны, музеи и театры, но попасть в них могут не все, а только владельцы «зеленых паспортов» — этот документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

По мнению властей, такое разделение защищает привитых людей и препятствует возникновению новых штаммов. Если владелец такого заведения пустит к себе непривитого, то его ждет штраф в размере 5000-10000 шекелей (1,5-3 тысячи долларов).

В Европе тоже давно думают над своим вариантом паспортов

Особенно из-за упадка туристической сферы. Единого мнения нет, за COVID-паспорта в той или иной мере выступают Италия, Кипр, Португалия, Чехия, Испания, Эстония, Словакия и Венгрия.

В апреле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе». С коллективным иском обратились родители, детей которых не принимали в образовательные учреждения без ряда прививок. Создался прецедент, дающий европейским государствам возможность на законодательном уровне закрепить обязательную вакцинацию.

Кстати, Китай тоже не отстает в этом вопросе и разработает международную систему цифровых сертификатов здоровья для путешественников. Вся информация о прививке и тестах на COVID-19 будет зашифрована в QR-коде, который можно проверить на достоверность. Пекин ведет переговоры с ВОЗ о внедрении, но пока не понятно, что из этого выйдет.

Таким образом создается условие для «обязательной вакцинации»: если не хочешь быть аутсайдером и изгоем, то тебе надо пройти медицинскую процедуру. Если хочешь, чтобы твои дети учились в школе – ты знаешь, что должен сделать.

Включать диванную аналитику и рассуждать легко, но когда смотришь на катастрофу в Индии начинаешь задумываться.

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