Кому-то «пора валить» теперь и в виртуальном мире

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28 мая 2021, 13:40 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Сразу несколько знакомых, живущих в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Перми, Самаре и других регионах России, поменяли «прописку» буквально за последний месяц.

У кого-то на странице в Фейсбуке теперь указано, что человек проживает в США, кто-то переехал в Германию, Данию, какую-нибудь Турцию и другие страны НАТО. Хотя не только НАТО. Главное - люди «валят из России».

Виртуально меняют прописку в соцсетях, но… Зачем...

Решил выяснить, что за массовые миграционные порывы кругом. Оказалось, секрет в отечественных законотворцах.

Проект закона, обязывающего Google, Facebook, Twitter и другие сайты и социальные сети с посещаемостью более 500 тыс.человек в сутки открывать в России представительства, внесен в Госдуму и вот-вот будет принят. Его положения существенно расширяют арсенал воздействия на компании.

За отказ подчиниться — им будет грозить не только замедление трафика, проверенное на Twitter, не только блокировка сайта, как с LinkedIn (эти преграды почти все научились обходить), но и запрет на рекламу, денежные переводы и появление в поисковой выдаче.

Власти хотят заставить соцсети локализовать базы персональных данных российских пользователей. И сделать это они должны будут до 1 июля.

И вот чтобы персональные данные не хранились в России, чтобы наши родные власти не имели к ним доступа, чтобы спалось спокойнее, некоторые несознательные граждане устраивают «виртуальный переезд». Чтобы их данные не хранились в России. Почему-то люди больше доверяют транснациональным корпорациям, чем родному государству...

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