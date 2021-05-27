Вызов израильской армии, брошенный врагам на всех фронтах, провалился

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27 мая 2021, 14:07 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Израиль переоценил свои системы перехвата и недооценил способность палестинцев запускать более 150 ракет ежедневно и одновременно. Израильские политики и военные лидеры укрылись в убежищах. Они не могли предотвратить запуск ракет до последних часов перед соглашением о прекращении огня, которое было навязано обеим воюющим сторонам Египтом, Америкой, Катаром и Иорданией.

Палестинцы смирились со своими человеческими и материальными потерями в обмен на изменение израильского лозунга на «города с их жителями в убежищах под огнем». Несмотря на прекращение огня, народное палестинское восстание продолжилось в Иерусалиме, Вифлееме, Хевроне, Рамаллахе, Аль-Бирехе и Наблусе. Это указывает на то, что народное сопротивление выросло и сформировало беспрецедентное единство между палестинцами внутри страны и за рубежом.

Похоже, новое поколение арабов и палестинцев игнорирует «мирные соглашения», заключенные Организацией освобождения Палестины с Израилем, потому что они ничего не принесли палестинцам после нескольких десятилетий. Израиль оказался не готов вернуть ни пяди территории палестинцам или признать полностью функциональное государство, как это было заявлено в соглашениях в Осло.

Проявления непокорности арабской молодежи сильно присутствовали во время израильских бомбардировок Газы в Иерусалиме, Иордании, Ливане, Сирии, Кувейте, Египте и многих западных странах.

В отличие от ООП и старой гвардии, новое палестинское поколение верит в вооруженную борьбу против Израиля как в месть за унижение, этнические чистки и злоупотребление властью, совершенные против них в Палестине. Арабы и палестинцы считают, что:

Все мирные соглашения между палестинцами и Израилем остаются лишь чернилами на бумаге...

Израиль заставляет население Газы вести жизнь, подобную жизни в концентрационном лагере; тысячи палестинцев были арестованы без суда, сотни детей были доставлены на допрос и заключены в тюрьму, тысячи палестинских домов были разрушены. Палестинцы считаются людьми второго сорта, а израильтяне без разбора убивают мирных жителей и уничтожают гражданское имущество, как и в любой войне. Тем не менее, его непропорциональное злоупотребление властью и отказ от международного права не мешают мировым лидерам позволять Израилю действовать так, как ему заблагорассудится, и оправдывать это как «самооборону».

По этим и другим причинам Газа рискнула и приняла свои потери. Под постоянным контролем неба палестинцам удалось выйти и запустить 4000 ракет. Это практически невыполнимая задача, особенно в небольшом географическом районе, таком как Газа, где дроны и самолеты-шпионы никогда не покидают небосклон.

Что бы произошло, если бы Израиль противостоял ракетам «Хезболлы»

...таким как «Фатех 110» и «М-600», которые считаются самыми точными ракетами, произведенными в Иране и Сирии? А как насчет огромного арсенала вооруженных беспилотников "Хезболлы", ее противокорабельной техники и ее дальнобойных всепогодных дозвуковых крылатых ракет с реактивным двигателем? Как отреагирует израильское население, проживающее в городах и поселениях, когда несколько ракет с боеголовкой весом в 500 или даже 1000 кг взрывчатых веществ пробьют израильский железный купол, который, по признанию Израиля, был пробит несколькими сотнями небольших ракет, запущенных из Газы?

Как член «Оси сопротивления», "Хезбалла" развила свои военные возможности, превосходящие возможности любой известной негосударственной организации. В случае будущей войны с Израилем его лидеры видят возможность перенести войну на территорию противника, атакуя израильские поселения. Следовательно, масштабы разрушения израильских городов будут намного больше, чем когда-либо ожидалось. Если израильтяне провели дни в убежище с относительно небольшими ракетами, выпущенными из Газы, последствия войны с «Хезболлой» невероятны.

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