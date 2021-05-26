Глобальная гиперинфляция подкралась незаметно, хотя была видна из далека

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26 мая 2021, 14:56 Источник: alex-rozoff.livejournal.com

В библейской мифологии Моисей 40 лет водил древних евреев по пустыне, пока не умер последний, помнивший египетское рабство. В финансовой мифологи монетаристы 40 лет водили популяризаторов экономики за нос, пока не умер последний, помнивший задачку про ванну и две трубы, иллюстрирующую правило соответствия количества денег и товаров.

После 2008-го, когда перепроизводство денег стало очевидным, популяризаторы (и правые и левые) продолжали твердить, что главное в мире - это лить больше денег в экономику.

Накачка дешевых кредитов способствует инновациям, стимулирует производство, создает рабочие места...

Еще полтора месяца назад мировые банкиры убеждали: лейте больше, ванна не переполнится! Хотя практические экономисты уже начали терзаться смутными сомнениями: а не потечет ли денежная масса через край?

08.04.2021 МВФ призвал центробанки продолжать печатать деньги

Международный валютный фонд считает, что государствам следует продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) - руководящего органа МВФ.

В 2020 году центральные банки закачали в систему 10 трлн долларов дополнительной ликвидности, которая хлынула на финансовые рынки, подняв до исторических рекордов фондовые индексы и сдетонировав инфляцией в ценах на продовольствие и сырье.

Баланс ФРС вырос на 3,19 трлн долларов и обновил рекорд 7,719 трлн долларов

Европейский ЦБ увеличил баланс на 2,84 трлн евро до исторического максимума в 7,494 трлн

По итогам 2021 года ведущие центробанки «напечатают» еще 3 трлн долларов, прогнозируют аналитики Bank of America: деньги нужны правительствам для финансирования бюджетных дефицитов.

Баланс ФРС увеличится с 35% до 37% ВВП, ЕЦБ - с 63% до 68% ВВП, Банка Англии - с 42% до 46% ВВП, а Банка Японии - с 133% до 135% ВВП, прогнозирует BofA

...Но продолжали лить. И потекло через край:

25 мая 2021. Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все дорожает

Почему так происходит?

- Сейчас главным риском для рынков стала неконтролируемая инфляция. На фоне дефицита цены выросли буквально на все: от металлов до продуктов питания.

- Чтобы опередить еще больший рост цен, производители пополняют запасы.

- По миру стало дороже возить грузы: перевозка контейнеров между Америкой и Азией через Тихий океан подорожала за время пандемии в три раза, на трансатлантических маршрутах - вдвое.

- Сахар подорожал на 60% за год!

- Еще один фактор роста цен — дефицит рабочей силы.

- Стремительный разгон инфляции на рынках продуктов питания сулит миру волну социальных потрясений...

...Официозные комментаторы стараются придумать происходящему какие-то иные причины, старательно обходя одну очевидную: кризис перепроизводства денег. В ход идет самое раскрученное: коронавирус и глобальное потепление.

На фоне такой развесистой клюквы меркнет даже средневековая церковная пропаганда, объяснявшая чуму, засуху и неурожай - испорченностью мира человеческими грехами.

Такова финансовая мифология, оторванная от реальности

Реальность же в таких ситуациях моделируется уже упомянутой ванной и двумя трубами, причем это известно уже более полувека...

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