Объемы рынков сбыта вакцин выросли до 300 миллиардов долларов

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24 мая 2021, 15:45 Источник: echo.msk.ru/blog/kolodin

В условиях пандемии мы наблюдаем, как разворачивается настоящая война фармацевтических компаний и стран-производителей вакцин. Еще бы, более 7 миллиардов человек по всему миру ждут рабочую вакцину от коронавируса. По средним оценкам объем этого рынка составляет около 300 миллиардов долларов, а конкурентов не так уж и много.

На сегодняшний день соревнуются американо-немецкая вакцина Pfizer, Moderna, американская Janssen, англо-шведская AstraZeneca, китайские Sinovac Biotech и CanSino Biologics, а также российские препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

За каждый регион-закупщик разворачивается нешуточная борьба

Производители не упускают случая дискредитировать конкурентов. После многочисленных публикаций в СМИ об опасности англо-шведской AstraZeneca Норвегия, Исландия, Германия, Франция Италия, Испания и ряд других стран приостановили её применение. При этом доподлинно известно лишь несколько десятков случаев тромбоза у вакцинированных европейцев. Сами производители заверяют, что провели исследование...

На более 17 миллионов пациентов лишь у 15 был обнаружен тромбоз, а у 22 – закупорка легочной артерии

Похожие цифры мы видим у большинства предлагаемых вакцин, в том числе и американского производства. Ученые и врачи по всему миру признают, что любая, даже проверенная годами вакцина, может вызывать побочные явления у порядка 5% прививаемых, ведь реакция организма на препарат может быть разной.

Досталось и «Спутнику V»

Такие издания как Euobserver и Deutsche Welle в своих материалах высказывают сомнения в эффективности российского препарата и указывают (бездоказательно) на смерть 4 человек и серьезные осложнения у 6 пациентов после применения вакцины. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) требует от России полных данных об испытаниях «Спутника V». Reuters, The Bell, «Медуза»* тоже не доверяют исследованиям российских производителей вакцины. Однако каких-либо весомых оснований для сомнений у них пока не было.

Авторы публикаций в Politico, немецком журнале Der Spiegel и ряд европейских политиков тоже задаются вопросом, насколько безопасна российская вакцина. Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель даже сравнила «Спутник V» с допингом российских спортсменов. Американская газета The Wall Street Journal сообщает:

Россия не может наладить поставки биореакторов и комплектующих, необходимых для производства вакцины

Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в свою очередь заявили, что все процессы налажены и производство «Спутника V» идет по графику или с опережением. Так, в планах было выпустить 2,2 миллиона доз препарата к декабрю 2020 года. Однако на сегодняшний день эта цифра выросла до 7-10 миллионов.

Если обратиться к крупным медицинским организациям, а также медицинским изданиям, таким как The Lancet, мы увидим, что вопрос об эффективности российской вакцины уже не ставится. «Спутник V» способен противостоять COVID-19, не вызывая критических побочных эффектов.

На Западе и раньше с трудом принимали вакцины из СССР и РФ

Препараты от холеры и чумы, туберкулеза, оспы, полиомиелита, Эболы и пр. тоже подвергались критике, однако в последствии западным ученым приходилось признать, что Россия тоже может создавать качественные и эффективные вакцины.

Можно не сомневаться, что борьба фармацевтических компаний только начинается

Впереди нас ждет еще множество расследований и публикаций в СМИ, отражающие интересы той или иной заинтересованной стороны. После Astra Zeneca под удар наверняка попадут и российские препараты. Ставки очень высоки, так что страны-производители вакцин и дальше будут использовать всевозможные ресурсы для продвижения своего продукта и уничтожения конкурентов...

* российские власти считают организацию иностранным агентом

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