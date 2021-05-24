Принудительная посадка в Минске самолёта и оппозиционера

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

24 мая 2021, 13:21

Вечер воскресенья, переходящий в ночь на понедельник окончательно перестал быть томным. И всё «благодаря» новостям из соседней Беларуси о принудительной посадке самолёта и… оппозиционера-блогера Романа Протасевича. А также тому, что за этим, скажем мягко, инцидентом последовало.

В том числе в самой Беларуси...

И вот не сказать же, что случай, когда в аэропорту какой-либо страны под искусственным предлогом сажают гражданский лайнер с целью арестовать/задержать кого-то из пассажиров, является совсем уж беспрецедентным.

И власти Ирана так поступали в 2010-м, и прогрессивные европейцы аналогичным образом посадили президентский борт Эво Моралеса в 2013-м, и украинская СБУ готовила подобную операцию против российских «вагнеровцев» в прошлом году, кстати, с вовлечением в неё той же Беларуси.

С другой стороны, Quod licet Jovi, non licet bovi (лат.- что дозволено юпитеру, не дозволено быку), и для белорусского президента Александра Лукашенко, приказавшего «самолёт разворачивать и принимать», подобный шаг подобен самоубийству (в политическом плане, конечно).

Ибо с одной стороны и прогрессивная общественность лютует, и ЕС готовится вводить новые санкции против и так уже ослабленной экономики Беларуси, окончательно толкая её в лапы «русского медведя», и даже в США возмущены и обеспокоены…

А с другой, спецоперация такого масштаба и сложности, в которой задействованы и военные, и спецслужбы, против какого-то блогера никак не вяжется со словами белорусских властей о никакой поддержке оппозиционных деятелей населением страны. Скорее, наоборот, добавляет им образа грозного противника, в борьбе с которым никаких сил и средств жалеть нельзя. Ну а сами белорусы и так уже поняли, что «батька» ради сохранения своей власти пойдёт на всё, вплоть до выжженной земли, и запугать их ещё сильнее просто не получится: банально – дальше некуда.

Так зачем Александр Лукашенко пошёл на такой самоубийственный шаг, толкающий его страну в углубление кризиса, а его самого – бесславному концу президентства?

Похоже, единственный смысл тут как раз в том, чтобы вызвать на Беларусь очередные западные санкции. Особо сильными по экономическому воздействию они вряд ли получатся:

У Европы нет ни возможности обрушить белорусскую экономику

Минск и так уже почти целиком дотируется Москвой и отчасти Пекином. Нет у Запада и желания добивать Беларусь окончательно. Кому в ЕС нужны ещё миллионы беженцев? С другой стороны, на вражеские действия – опыт Кремля тут порукой – легко списывать все свои провалы, неудачи, потери. Тем более, когда известный враг ещё и «нападает».

То есть, тактически смысл есть. А стратегически…

Быть может Александр Лукашенко и правда уже смирился с тем, что скоро ему придётся стать одним из российских губернаторов, пусть и в номинальной должности президента Белорусской республики в составе России?

PS

В 2015 году Роман Протасевич и его друг Степан Путило создали YouTube-канал Nexta. Канал признан властями РБ, как занимающийся экстремистской деятельностью. А это значит, что его организаторы преследуются законом РБ.

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