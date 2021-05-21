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21 мая 2021, 15:58 Источник: irek-murtazin.livejournal.com

Если бы физкультура была полезной, у нас в каждом дворе, на каждой перекладине подтягивались бы по три еврея… – сказал давным-давно один мой приятель-еврей, доказывая, что от физкультуры нет никакой пользы, кроме вреда…

Вспомнились эти слова старинного приятеля, когда прочитал, что мэр столицы Сергей Собянин недоумевал, почему москвичи не спешат вакцинироваться от ковида. Из 12 млн жителей города прививку от коронавируса сделали всего 1,3 млн человек.

«Обидно: мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы продолжаем болеть, продолжают умирать люди. Но они не хотят прививаться. Если в Европе по полторы-две тысячи евро прививка стоит, у нас бесплатно же! В поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли отовариться в магазинах, лишь бы прививку сделали! Но никого нет» — заявил Собянин.

Столичный градоначальник напомнил, что Москва была первым крупным городом в мире, объявившим массовую вакцинацию. «И что? А процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, иногда в разы», — пожаловался он.

А в Израиле уже 75% жителей старше 16 лет сделали прививку...

Это потому что евреи умнее москвичей? Быстрее сообразили, что быть привитым – это куда лучше, чем не прививаться и ждать, когда к тебе подкрадется ковид?

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