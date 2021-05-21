ФСИН предлагает заменить трудовых мигрантов заключенными

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21 мая 2021, 15:44 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Глава ведомства Александр Калашников пообещал, что это будет не ГУЛАГ, а «абсолютно новые достойные условия», к тому же «заключенным обеспечат достойную зарплату».

Начальник всех российских тюрем рассказал, что отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру. По его мнению, таким способом будет решена проблема нехватки трудовых ресурсов и будет происходить социализация. Это может коснуться сотен тысяч человек.

Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы России находится 483000 человек. Из них 188000 человек обладают правом подать заявление на замену наказания принудительными работами.

Немало, если учитывать, что это шанс для сотен тысяч человек облегчить отбывание наказания и увеличить их шансы вернуться к нормальной жизни в социуме.

Немного, если говорить о замене заключенными трудовых мигрантов. В допандемические годы количество гастарбайтеров, по официальным данным, колебалось в пределах 1,8-2,3 млн человек. То есть, даже если всех заключенных перевести на трудотерпапию, то это покроет в лучшем случае 10% потребностей в рабочей силе.

Но есть и другие нюансы

Во-первых, попадание в программу порой носит коррупционный характер. На сегодняшний день деятельность центров, о которых говорит руководитель ФСИН, внятно не регламентирована, а потому куда кого можно или нельзя отправить решают руководители таких центров. Это почва для коррупции.

Во-вторых, зарплату заключенным платят ничтожную, а не достойную, как говорит глава ФСИН. Как правило, при максимальной занятости зарплата не дотягивает даже до самого куцего МРОТа. То есть, труд, по сути, рабский и это не способствует социализации – только озлоблению.

Однако, если убрать коррупцию, добавить здравого смысла и человечности, то пользу и для общества, и для отбывающих наказание извлечь можно. Но важно, чтобы из инициативы не вырос вновь ГУЛАГ…

Удастся ли властям избежать соблазна использовать рабский труд заключенных под видом гуманизации и решения проблемы недостатка рабочей силы?

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